Взяв у руки зброю в найскрутніший для України час: стало відомо, де зараз репер Ярмак

Репер Олександр Ярмак, відомий під псевдонімом Yarmak, став командиром підрозділу управління fpv-дронами й нищить наших ворогів.

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В коментарі для одного з YouTube-каналів артист зізнався, що це стало доволі відповідальним рішенням для нього.

«Війна забрала дуже багато прекрасних патріотів-командирів, людей компетентних. Цих людей у нашій армії, на жаль, стає дедалі менше. І тому хтось, хто проходить шлях, має брати на себе відповідальність. Це велика відповідальність за життя 28 людей, за результати, але хтось це має робити», — пояснив Yarmak.

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Репер-військовий розповів, що в його підпорядкуванні 28 військових. Себе Ярмак називає людиною відповідальною та компетентною у цьому питанні, він впевнений, що зможе забезпечити свій підрозділ всім необхідним.

«Я для себе вирішив. Це велика відповідальність. Це відповідальність за життя 28 людей, за результати. Але хтось це має робити. І за напрямком дронів-камікадзе я є компетентною людиною, тому що я цим займаюсь з минулого року, і починав тільки, коли СБУ почало займатися, ГУР і лише спецпідрозділи. Я один з тих, хто започатковував цей рух в Силах спецоперацій», — додав Олександр.

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Влітку 2022-го Олександр долучився до «Культурного десанту» й разом із Колею Сергою, Сашею Чемеровим та Женею Галичем їздив на передову, до шпиталів та деокупованих міст, аби підтримати захисників і місцевих.

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Також нагадаємо, у березні Yarmak у потужному кліпі показав, що несе російська орда Україні.

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