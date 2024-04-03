«Це нелюди, які несуть смерть і руйнування планеті»: репер Yarmak розповів як нищить ворогів

Український репер Yarmak (Олександр Ярмак), який є командиром підрозділу керування дронами, розповів про військові реалії та емоції, які переживає на фронті. Музикант каже, що не має жалю до ворогів і виконує свою роботу для їх знищення. Оскільки він працює з дронами, то сприймає це як комп'ютерну гру.

ВІДЕО ДНЯ

«Для мене вбити будь-яку людину, навіть покидька, було раніше таким немислимим явищем. Але вже на той момент я настільки інтегрувався у війну, і війна інтегрувалася в життя всіх нас, стільки горя принесли ці потвори, що в мене взагалі… Ось коли ми вбили перших типів, ми просто поїхали додому, повечеряли й лягли спати. Жахи не снилися. У нас все, як в комп'ютерній грі. Ти бачиш, як у нього відірвало руку й він помирає… Але мені взагалі не шкода, взагалі. Я це сміття буду продовжувати нищити, тому що це нелюди, які несуть смерть і руйнування планеті. Хтось це має зупинити», — розповів Yarmak в інтерв'ю Славі Дьоміну під час короткої відпуски.

За словами репера, він нормально сприймає те, що в тилу українці живуть своє життя, відвідують заклади та розважають. Проте закликав усіх бути свідомими, допомагати армії та бути готовими до будь-якого розвитку подій.

РЕКЛАМА

«Якогось відчуття несправедливості в мене немає. Я просто усвідомлюю, що світ завжди був таким: були ось такі романтики, як ми, були завжди прагматики, а були тупі. Мені чому на війні добре? Тому що там я серед своїх. Ми говоримо однією мовою, однаково відчуваємо, ми не можемо по-іншому. Я не можу не бути на війні, тому що вона триває. Я приїхав, дивлюсь Палац порту, в когось концерти, все інше… Я б так не зміг. Я розумію, яка критична ситуація на фронті. Люди не до кінця усвідомлюють, що Мар’їнка може бути просто у Львові, що Бахмут може бути в Києві, Авдіївка може бути в Житомирі, і ситуація настільки критична, що все просто тримається на героїзмі людей. І якщо нас там не буде, то ні в кого тут нічого не буде взагалі», — зазначив Олександр.

РЕКЛАМА

Вдома на захисника чекають кохана дружина Анна, з якою відзначив десяту річницю в шлюбі, та донечка Соломія.

Нещодавно Yarmak у потужному кліпі «Вавилон» показав наслідки війни.

РЕКЛАМА

Фото: instagram.com/yarmak_music

48

Читайте нас у Facebook