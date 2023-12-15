Репера Yarmak, який служить у ЗСУ, пограбували в потязі

Український репер Yarmak (Олександр Ярмак), який з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до ЗСУ, а зараз є командиром підрозділу управління дронами, потрапив у неприємну ситуацію. Його пограбували в потязі. Про це музикант-військовослужбовець розповів в інстаграмі.

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«Їхав на потязі Дніпро-Київ, вночі злодії відкрили купе, вкрали рюкзак з ноутбуком, гоупро. Так само в сусідньому вагоні в іноземців теж вкрали рюкзак. Я чув, що це не перший випадок. Нещодавно у військового вкрали всі речі. Він вийшов просто в тому, в чому був — взутті, штанах і футболці», — сказав Yarmak.

Він також закликав усіх пасажирів бути обережними та звернувся до Укрзалізниці вжити заходів. Музикант-військовий каже, що найцінніше не для нього не самі речі, а інформація, унікальні кадри з історичних подій на фронті, які зберігалися в ноутбуці. Він порадив зберігати важливі записи на додаткових носіях, які знаходяться в безпечному місці.

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Раніше «ФАКТИ» Петро Мага розповів про те, що Олега Винника пограбували за кордоном та погрожували вбивством.

А в дизайнерки Лілії Літковської в Німеччині вкрали частину одягу для показу.

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Фото: instagram.com/yarmak_music

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