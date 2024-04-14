Не просто голі фоточки: MamaRika порадувала шанувальників сміливою фотосесією

Українська співачка MamaRika, яка зараз переживає кризу у стосунках з чоловіком Сергієм Середою, сьогодні святкує 35-й день народження.

Відзначити дату вона вирішила записом нового кліпу, а також спокусливою фотосесією у соціальній мережі.

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«35 Мазафака… Можу собі дозволити! І ні, це не просто голі фоточки (які зараз рознесуть токсики), це естетика, яка порадує ваше око. Та і моє теж», — написала вона в соціальній мережі.

На фото жінка позує лише у зелених штанях мілітарі, сором'язливо прикриваючи груди руками.

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Вона також додала, що у цей день у неї є одне прохання до прихильників — «порадувати Мамку і привітати ДОНАТОМ».

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Крім того, жінка пообіцяла ще «хот контент» у тому разі, якщо вдасться зібрати більше, ніж на 5 дронів (100 тисяч грн).

У коментарях прихильники відзначили розкішну фігуру MamaRika та залишили свої теплі привітання з днем народження.

Нагадаємо, що на початку року співачка лягла під ніж пластичного хірурга, аби «отримати кращу версію себе». І опубліковані нині фото доводять, що зусилля були не марними!

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