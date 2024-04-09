«Це не хайп»: Середа відверто розповів про проблеми у стосунках з MamaRika
Український комік і ведучий Сергій Середа відреагував на закиди щодо хайпу навколо їхніх стосунків з дружиною — співачкою MamaRika, яка днями заявила, що вони на межі розлучення. У своєму дописі в інстаграмі Сергій запевнив, що вони дійсно не хайпують на темі сімейної кризи та нового кліпу, в якому MamaRika відобразила свої емоції.
«Дякую всім за підтримку! І за велику кількість повідомлень в дірект, але на разі я не готовий нікому відповідати, так як ми повинні самі розібратись в наших стосунках. Ті, хто пишуть, що все це заради хайпу довколо нової пісні @mamarika_official, хочу вас розчарувати, це не так», — пише Середа.
Він також розповів, що ця криза триває вже давно. Каже, що ситуація дійсно серйозна і вони роблять усе можливе, щоб зберегти шлюб.
«Слова які співає Настя дійсно про нас… Але ми робимо все можливе, щоб сімʼя залишилась сімʼєю і сподіваюсь що дуже скоро, ми будемо згадувати про цей період, як про щось дуже складне, але те що вже лишилось позаду», — додав Сергій.
Він також закликав берегти одне одного та не допускати ситуації, коли хтось від когось йде.
Нагадаємо, Сергій Середа та MamaRika вже 9 років разом, 4 з них — в офіційному шлюбі. Подружжя виховує сина Давида.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Санта Дімопулос розлучилася з чоловіком після 11 років шлюбу.
Фото: instagram.com/serega_sereda18
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