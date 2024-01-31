Прийшов час змін: MamaRika лягла під ніж пластичного хірурга

Популярна співачка MamaRika, яка нещодавно здивувала зізнанням, наважилася на пластичну операцію. Після довгих роздумів та консультацій з лікарями вона вирішила зробити мамопластику. Як зазначила MamaRika, це було зважене рішення, продиктоване любов’ю до себе. Вона каже, що хоче бути кращою версією себе.

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«Я готова йти далі, та ставати кращою версією себе. Тому прийшов час змін, які додадуть мені впевненості, а це так важливо, погодьтеся. Я довго наважувалася на цей крок, адже моє тіло повинно подобатися мені на 100%, і це рішення було прийнято із великої любові до себе, тільки так і не інакше!» — пояснила свій крок MamaRika.

Вона зазначила, що консультувалася з багатьма фахівцями, в тому числі з хірургами та онкологом, оскільки в її родині є спадковість до цієї хвороби. Її мама пройшла лікування і змогла подолати онкологію.

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«Лікар допоміг із питаннями щодо онко, адже ми повинні були виключити всі ризики, через ймовірну спадковість онкології у моїй родині. Тому як бачите, підхід був дуже серйозний, яким і повинен бути у таких важливих питаннях. Всі обстеження, та сама операція проходили у клініці, де все було на вищому рівні, із великою любов'ю та турботою у найменших дрібницях, за що я дуже вдячна кожному лікарю, асистенту, менеджеру, та всім причетним», — поділилася подробицями співачка.

MamaRika вийшла на зв’язок з передплатниками в соцмережах та запевнила, що операція пройшла вдало, вона почувається добре.

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Раніше мамопластику також зробила танцівниця Ілона Гвоздьова. Вона розповіла про етапи підготовки та розкрила вартість операції.

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Фото: instagram.com/mamarika_official

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