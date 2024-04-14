Пісні на день народження: MamaRika і MELOVIN презентували нові сінгли з «майже однаковими» назвами

На минулому тижні, 11 квітня, співак MELOVIN відзначав свій 27-річний день народження і підготував до нього кілька сюрпризів для шанувальників.

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Це були, зокрема, прем'єра кліпу та великий сольний концерт у Львові.

Кліп знято на пісню «Dreamer», яку було представлено на національному відборі на Євробачення цього року. Робота розкриває тему мрій та прагнень до них. MELOVIN постає перед глядачами у двох образах: оголеним у позі ембріона, що символізує переродження душі, та у культовому костюмі з фіналу Нацвідбору, який віддзеркалює світло.

«Ми народжені, щоб сяяти і ніяк інакше — завжди пам’ятайте про це! „Dreamer“ — це історія від народження мрійника і до… а до чого, ви зрозумієте самі, переглянувши кліп», — прокоментував кліп виконавець.

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Назва кліпу Мела — «Dreamer» — перекладається як «Мрійник». Кліп з «дещо схожою» назвою представила і співачка MamaRika, яка сьогодні відзначає 35-річчя.

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Разом з юною співачкою VLADA K вона випустили пісню «Мріяла».

«Композиція „Мріяла“ транслює емоції та переживання маленької дитини, яка живе всередині кожної жінки протягом її життя. Трек нагадує про позитивне ставлення до життя, коли кожну невдачу чи розчарування сприймаєш як тимчасову перешкоду, подолавши яку, ти обов'язково дійдеш до своєї мрії», — говориться в анонсі до кліпу.

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Нагадаємо, що крім презентації нової пісні, MamaRika провела сьогодні ще й еротичну фотосесію, якою хотіла показати «нову естетику» та порадувати шанувальників і себе саму.

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