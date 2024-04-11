Melovin повністю оголився у свій день народження
Український співак Melovin, який розповів про дивацтва фанатів та зізнався, що робить уколи ботоксу, здивував відвертим відео. Артист вперше повністю оголився в новому кліпі на пісню «Dreamer», який презентував у свій день народження. Артист каже, що таким чином хотів показати історію свого становлення.
«Я вперше був оголений на майданчику. Оголений повністю. Це було морально незвично, виникало багато протиріч всередині. Хто б погодився бути оголеним перед величезною знімальною командою? Це було змаганням усередині себе. Але сам придумав цей кадр — йди до кінця, якщо називаєш себе творцем. Я кинув цей виклик для того, щоб передати ту картину, яку уявляв у голові. Щоб увійти знову в ту саму роль, яку проходив кожен із нас без винятку. Це було варте цього! Це вийшло без прикрас, по-справжньому. Так само, як 27 років тому», — зізнався Melovin.
Нагадаємо, з піснею «Dreamer» співак брав участь у національному відборі на «Євробачення».
Раніше Melovin зізнався, що в нього виявили цукровий діабет.
Фото: instagram.com/melovin_official121
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