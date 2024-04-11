Melovin повністю оголився у свій день народження

Український співак Melovin, який розповів про дивацтва фанатів та зізнався, що робить уколи ботоксу, здивував відвертим відео. Артист вперше повністю оголився в новому кліпі на пісню «Dreamer», який презентував у свій день народження. Артист каже, що таким чином хотів показати історію свого становлення.

ВІДЕО ДНЯ

«Я вперше був оголений на майданчику. Оголений повністю. Це було морально незвично, виникало багато протиріч всередині. Хто б погодився бути оголеним перед величезною знімальною командою? Це було змаганням усередині себе. Але сам придумав цей кадр — йди до кінця, якщо називаєш себе творцем. Я кинув цей виклик для того, щоб передати ту картину, яку уявляв у голові. Щоб увійти знову в ту саму роль, яку проходив кожен із нас без винятку. Це було варте цього! Це вийшло без прикрас, по-справжньому. Так само, як 27 років тому», — зізнався Melovin.

Нагадаємо, з піснею «Dreamer» співак брав участь у національному відборі на «Євробачення».

Раніше Melovin зізнався, що в нього виявили цукровий діабет.

РЕКЛАМА

Фото: instagram.com/melovin_official

РЕКЛАМА

121

Читайте нас у Facebook