Не тільки перехід на інший вид виплат: експерт порадив, що робити українцям з дуже невеликою пенсією

Багато хто з пенсіонерів вважає, що незважаючи на надбавки, доплати та індексації розмір пенсії не відповідає його трудовому вкладу в економіку країни.

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Дуже часто пенсіонери незадоволені розміром своєї пенсії й сумніваються у правильності її розрахунку, пише експерт Сергій Коробкін.

Як переконатися, що пенсію нараховано правильно, і чи є ефективні методи її збільшити?

«Головна проблема полягає у недосконалості пенсійного законодавства. У більшості випадків пенсії у всіх розраховано правильно, тобто в існуючі формули, затверджені законами та постановами, підставляються дані про стаж і зарплату, які є у пенсійній справі. На виході кожен отримує те, що напрацював, з поправкою на встановлені правила, які далеко не завжди є справедливими. Багато пенсіонерів із цим змирилися, живуть від пенсії до пенсії й періодично сподіваються хоч на якусь індексацію», — зазначає експерт.

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Що робити тим, хто не може прийняти такий стан речей? Для початку слід зрозуміти механізм розрахунку своєї пенсії. На жаль, у сучасному пенсійному законодавстві розібратися здатні не всі та й роз’яснювальна робота в органах Пенсійного фонду (ПФУ) іноді кульгає.

Завжди потрібно пам’ятати, що людина має право звернутися особисто як до звичайного фахівця найближчого управління ПФУ, так і до керівників даного відділу або управління загалом (відповідно до встановлених графіків). Крім того, ви маєте право написати письмове звернення до органів ПФУ, на яке зобов’язані письмово відповісти (зазвичай у межах 30 днів). Таку заяву можна принести особисто, надіслати поштою або через інтернет. Залежно від поставлених у заяві питань можна отримати інформацію про те, як пораховано пенсію, як розраховано стаж, зарплату, на підставі яких нормативних документів ухвалено або не ухвалено те чи інше рішення щодо вашої пенсії.

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У разі незгоди з такою відповіддю (рішенням) її завжди можна оскаржити в обласному управлінні або в центральному апараті ПФУ, а також у судовому порядку.

На які моменти слід звернути увагу?

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Чи всі періоди враховано до стажу

Якщо ви розібралися, як рахується пенсія, то слід перевірити ще раз, чи всі періоди трудової діяльності враховано до стажу. Можливо, щось не врахували, а вас «забули» повідомити. Наприклад, якийсь запис у трудовій книжці викликав сумніви і цей шматочок стажу «загубився». Або потрібно донести довідку з місця роботи, але ви про це навіть не знаєте. Дуже рідко, але може статися і так, що дані з особистої справи було введено в комп’ютер з помилкою або через неуважність не введено зовсім (усіляке буває). Тому для тих, хто не довіряє системі, завжди є можливість все перевіряти ще раз самостійно.

За бажанням ви можете попросити роздруківку свого трудового стажу або переглянути його в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ. Тоді ви точно зрозумієте, чи всі періоди роботи, навчання, служби, декрету тощо, зараховано до стажу. Це якщо ми говоримо про періоди роботи до 2004 року. Далі стаж зараховується виходячи з даних про сплату внесків.

Там ситуація дещо інша. Людина могла відпрацювати 20 років з 2004-го по 2024 рік і навіть не знати, що в якісь місяці, а то й роки, роботодавець не сплачував за неї внески до ПФУ. Пенсію, звичайно, призначають без цих періодів, про що новий пенсіонер навіть не здогадується. Тут вже потрібно ставити питання керівництву за місцем роботи. Можливо, якимось чином вдасться досягти погашення страхових внесків за відповідні періоди.

Перевіряємо зарплату

Своєчасно сплачені внески і правильно подані звіти до ПФУ впливають не лише на страховий стаж, а й на розрахунок заробітної плати. Нагадаємо, що для призначення пенсії за віком на сьогоднішній день враховується заробітна плата за всі періоди роботи, починаючи з липня 2000 року до моменту призначення пенсії. Вона береться автоматично із системи персоніфікованого обліку (реєстру застрахованих осіб). За бажанням можна додатково подати довідку про зарплату за будь-які 60 календарних місяців роботи поспіль до 1 липня 2000 року. Якщо вигідно, то цю зарплату додадуть до решти років, врахованих за двохтисячні.

Нюанс полягає в тому, що можна вибрати дані про зарплату за всі періоди трудової діяльності до 2000 року, щоб з них обрали найвигідніші 60 місяців поспіль. Це може вимагати деяких зусиль і взагалі виявитися невигідним, але в деяких випадках індивідуальний коефіцієнт зарплати хоча б трохи, але збільшується.

Можна перейти на інший вид пенсії

Крім того, що можна донести відсутні документи про стаж і додаткові документи про зарплату, можливо, хтось забув, що має певний статус. Наприклад, ПФУ встановлює доплати за статус ветерана війни, за особливі заслуги, статус почесного донора, надбавку на догляд, надбавку за наявність неповнолітніх дітей тощо.

Ще один можливий спосіб збільшити пенсію — перейти з одного виду пенсії на інший. За законом людина має право отримувати лише один вид пенсії. Але буває, що деякі люди мають право одразу на кілька видів пенсії. Тоді потрібно вибрати один — найвигідніший. Оскільки законодавство змінюється, то іноді стається так, що сьогодні вигідним є один вид пенсії, а завтра — вже інший. Тут треба бути дуже уважними.

До речі, вигідно перейти з одного виду пенсії на інший часто допомагають адвокатські контори. Тут справа полягає в різному трактуванні пенсійного законодавства, яке місцями прописано не дуже чітко. Наприклад, ПФУ при переведенні з одного виду пенсії на інший використовує старий показник середньої зарплати по країні (той, який би враховувався при розрахунку попереднього виду пенсії). Але суди в деяких випадках зобов’язують ПФУ перерахувати пенсію з урахуванням нового показника середньої зарплати в країні так, ніби це не перехід на інший вид пенсії, а призначення пенсії за віком уперше.

Коли варто йти до суду?

На цьому тлі також існує практика збільшення через суд військових і «чорнобильських» пенсій. Останнім часом постає питання про те, щоб через суд отримати справедливішу індексацію. Є безліч й інших окремих випадків, наприклад, коли суд може зобов’язати зарахувати у звичайний або пільговий стаж той чи інший період.

Звертатися до суду чи ні — це особисте право кожного. Одне з головних завдань будь-якого адвокатського бюро — заробляти гроші. Вони можуть отримати гроші за свої послуги, але справу в суді програти, тобто за фактом пенсіонеру не допомогти. На це може впливати багато чинників: і суть справи, і компетентність адвоката, і те, який суддя буде, і таке інше.

Також важливо розуміти, що навіть якщо суд виграно і його рішення зобов’язує перерахувати пенсію з такого числа, то борги за перерахунком ПФУ виплачує дуже неохоче. Відомо, що держава програла у судах пенсіонерам вже понад 60 мільярдів гривень. Але грошей на виплату заборгованості немає. У кращому разі пенсію за рішенням суду перерахують з поточної дати.

Так чи інакше, є ситуації, коли звернення до суду стає вигідним і пенсіонеру, і адвокату, адже згодом перерахована пенсія покриває всі витрати, витрачені на юридичний супровід.

«Також додамо, що деякі люди мають таку структуру пенсії, що якийсь індивідуальний перерахунок далеко не завжди приносить будь-яку користь. Від перерахунку може збільшитися основний розмір пенсії, але загальний залишиться незмінним (зверху все одно буде встановлено доплату до мінімального розміру). Все дуже індивідуально. Перш ніж почати спроби щодо збільшення своєї пенсії, потрібно все ретельно зважити і зрозуміти, чи варта гра свічок», — вказує експерт.

Також нагадаємо, що в Україні пенсіонери мають гарантовану знижку на комуналку і пільги при сплаті земельного податку.

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