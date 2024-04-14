Законопроєкт про мобілізацію: коли він запрацює та як оновити дані без візиту до ТЦК

Якщо у Раді не з'явиться постанов, які могли б заблокувати ухвалений парламентом законопроєкт про мобілізацію, від понеділка спікер Руслан Стефанчук зможе його підписати і передати на підпис президенту Володимиру Зеленському, який ухвалить своє рішення протягом двох тижнів.

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Про це заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив в ефірі телемарафону.

«Оптимістично, за наступні два тижні його буде опубліковано — і він набуде чинності, а далі потрібно відраховувати певні строки, тому що частина норм одразу діє, а деякі — за місяць», — сказав він.

За словами Корнієнка, наразі у Раді немає жодних постанов, які могли б заблокувати підписання ухвалених змін до закону про мобілізацію.

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«За два попередні дні не було. І це добрий знак. Я думаю, що з понеділка спікер зможе його підписати, направити на підпис президенту. У президента буде два тижні, і я думаю, він затягувати не буде», — додав віцеспікер.

Своєю чергою, народна депутатка та членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз пояснила, що після набуття чинності ухваленого закону про мобілізацію, військовозобов'язані зможуть оновити свої дані без візиту до військкомату.

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Про це вона розповіла в інтерв'ю NV.

Зокрема це можна зробити через ЦНАП, або через електронний кабінет, коли він запрацює.

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«Можна оновити свої військово-облікові дані через ЦНАП, де … вам ніхто не вручатиме повістку. Ви просто оновлюєте свою контактну інформацію, персональні дані. Можна оновити через електронний кабінет, коли він запрацює, дистанційно», — заявила Фріз.

Нардепка також наголосила, що повістки через електронний кабінет громадянам України вручати не будуть. Повістки вручатимуть фізично або надсилатимуть поштою.

Також Фріз повідомила, що можливість оновити дані безпосередньо у ТЦК та СП збережеться.

Зазначимо, що Верховна Рада 11 квітня ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію. Він набуде чинності за місяць після підписання його президентом Володимиром Зеленським.

Також нагадаємо, що юристка пояснила ситуацію з електронними повістками, і чи будуть розсилати їх по електронним кабінетам у квітні. Крім того, відома астрологиня «заспокоїла» військовозобов'язаних чоловіків передбаченнм про те, що президент навряд чи підпише законопроєкт до середини травня — період, який знаходиться під впливом ретроградного Меркурія.

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