Електронні повістки почнуть розсилати в квітні: юристка пояснила, наскільки реальна така ситуація

Ухвалення Верховною Радою закону про посилення мобілізації і підписання президентом закону про цифровізацію армії спровокувало в Україні хвилю обговорень про те, що уже в квітні можуть почати надсилати військовозобов'язаним повістки в електронні кабінети.

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Відповідь на це питання міститься в публікації Адвокатського бюро «Пані в законі» у Telegram.

«Законопроект 10062, який нещодавно підписав президент Володимир Зеленський, не має жодних умов щодо надсилання через електронний кабінет військовозобов'язаного електронної повістки. І з підписанням цього законопроекту не розпочинається процес розсилання електронних повісток, як це зазначають у деяких джерелах», — говорить адвокат Марія Левченко.

Вона пояснює, що у законопроекті № 10062 (нині це вже повноцінний Закон № 3549-ІХ) описуються моменти, які будуть діяти з приводу формування реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Зокрема там розширено перелік даних, які будуть до нього вноситися.

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«І ще там є зміни щодо віку. Там зазначається, що дані усіх громадян віком від 18 до 60 років будуть надходити до цього реєстру. Але знову ж таки, не треба цього боятися», — каже юрист.

Чи вноситимуть інформацію про жінок у цей реєстр

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«Усі громадяни, які потрапляють у цей реєстр, віком від 18 до 60 років, і які не є військовозобов'язаними, призовниками чи резервістами, то їхні дані видалятимуться. Бо у нас закон діє ще з 2017 року. І у третій статті цього закону прописана процедура видалення усіх даних тих людей, які не мають стосунку до військовозобов'язаних або резервістів», — пояснює Левченко.

Зазначимо, що 11 квітня Кабмін ухвалив закон про мобілізацію. Втім, набере чинності він лише через місяць після того, як його підпише Володимир Зеленський.

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Коли закон набуде чинності, то чоловікам віком від 25 до 60 років необхідно буде носити з собою військово-обліковий документ і пред'являти його на вимогу представника ТЦК, прикордонної служби чи поліцейського.

Також військовозобов'язані повинні будуть протягом 60 днів оновити свої дані в ТЦК. А ще запрацює електронний кабінет і там можна буде оновлювати дистанційно свої дані.

Нагадаємо, за словами адвоката Романа Сімутіна, до реєстру військовозобов'язаних інформація буде збиратися з кількох джерел, включно з ПФУ, тому цілком ймовірно, там можуть бути і дані, що наразі не відомі навіть близьким родичам мобілізованого.

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