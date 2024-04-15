Слимаки та гусінь зникнуть вже за п'ять хвилин: рецепт суперефективного розчину для обприскування капусти
Одним із засобів боротьби зі шкідниками, що знищують капусту, може стати розчин, в який додають соду та дегтярне мило.
Про такий метод пише канал «Идеиї для дачи и дома».
Для приготування засобу на 10-літрове відро води додають 3 ст. соди, 2 ст.л. рослинної олії та рідке дегтярне мило. Важливо пам'ятати, що соду слід заздалегідь розчинити в гарячій воді. Розчин не можна застосовувати відразу — інакше можна обпекти капусту. Йому слід дати відстоятися, застосовувати рекомендують вечорами.
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Автор стверджує, що вже через 5 хвилин після першого обприскування «всі слимаки і гусениці втекли». Також, за її словами, засіб діє на капустну міль.
Обробку рекомендують проводити один раз на 2−3 тижні після дощів.
Також серед народних методів боротьби з капустяними шкідниками — зубна паста, валеріана та нашатирний спирт.
Фото Pixabay132
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