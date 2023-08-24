Капуста буде великою і міцною: навіщо дачники використовують на ділянці валеріану і зубну пасту

Для того, щоб виростити гарний урожай капусти, слід знати багато секретів — зокрема, це стосується ефективної боротьби зі шкідниками.

Декілька способів навів автор Telegram-каналу «Сучасна дача»

Валеріана. У 3 л води додаємо пляшечку валеріани і 1 ст. л. рідкого мила. Підготовленим розчином обприскуємо капусту, уражену шкідниками, — і все, більше їй ніхто не заважає рости.

Нашатирний спирт. А за місяць до збирання качанів на зберігання обприскую капусту нашатирним спиртом. Для цього 1 пляшечку нашатирного спирту (40 мл) треба вилити в 5-літрове відро води і додати пару столових ложок рідкого мила.

Ще один популярний засіб — зубна паста.

Для обробки рослин рекомендується використовувати відбілюючу пасту. Вона працює більш ефективно і допомагає впоратися з будь-якими проблемами набагато швидше. Так само добре відлякує шкідників м’ятна зубна паста, а також продукти звіробоєм і ромашкою. Для приготування розчинів не потрібно купувати зубну пасту спеціально. Використовувати можна залишки продукту.

Отже, у 10 літрах води розведіть 3 столові ложки засобу. Готовий розчин виходить каламутним і тільки злегка зафарбованим. Якщо він занадто прозорий, в ємність з рідиною можна додати ще кілька грамів пасти. Розчиняти зубну пасту потрібно в теплій воді. Готовий розчин повинен настоятися 2−3 години, аби концентрація основних компонентів стала сильнішою.

Також для більшої ефективності в 1 літр готового розчину додається 1 їдальня ложка рідкого мила, або пральний порошок в тих же пропорціях. Діє він так само ефективно, як і мило.

Нагадаємо, раніше в мережі вказали на головну помилку городників у вирощуванні капусти.

38

Читайте нас у Facebook та Instagram