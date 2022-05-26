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Клуб споживачів

І жодної хімії: простий спосіб позбутися гусіні на капусті

16:58 26 травня 2022
Капуста

Досвідчені городники мають свої рецепти боротьби зі шкідниками, які знищують капусту. Її, зокрема, рекомендують обприскувати настоєм часникового лушпиння, розвішувати поруч помідорні пасинки або обприскати розчином з додаванням гірчиці, пекучого перцю та рідкого мила, щоб відвадити гусінь.

Ще один рецепт пропонують автори «Моя дача. Сад та город» .

Для підготовки розчину потрібно півлітрова банка попілу. Його слід додати до дуже гарячої води і добре розмішати. Відро рекомендують брати не оцинковане.

Розчин залишають на добу під кришкою, а потім додають у відро господарське мило — можна натерти на тертку половинку шматка або взяти обмилки. Перемішати та залишити ще на добу.

Коли розчин готовий, його обережно наливають усередину рослини.

Автор рецепту стверджує, що гусінь випалює — наступного дня їх вже не буде на рослині. Обробляти капусту пропонується кілька разів на сезон при появі гусіні.

Раніше садівники давали поради, як позбавить рослину від попелиці, яку розносять мурахи, за допомогою «вирви» з фольги, синтепону або скловати.

Фото Pixabay

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