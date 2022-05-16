Білокачанна капуста за свої корисні властивості досить популярна серед дачників, тому їх дуже хвилює питання, як правильно вирощувати овоч, щоб отримати хороший врожай. Секрети знає господар Василь Іванюк.

«В лунки рекомендується засипати перегній і додавати 1 столову ложку яєчної шкарлупи, 1 столову ложку золи, 1 чайну ложку суперфосфату і 1 чайну ложку порошку гірчиці, — каже Василь Іванюк. — Це потрібно для того, щоб не завелися личинки, що шкодять корінню. Все добре перемішати і полити гарячою водою з марганцівкою. Коли охолонути лунки, висадити заздалегідь политу розсаду. Мульчувати перегноєм, поливати кожен день 3−4 дні поспіль, а потім робити полив через 3−4 дні. Якщо є загроза заморозків, покрити п'ятилітровими пляшками з-під води, обрізавши днище. Через 2 тижні полити азотним добривом: 1 столова ложка на 10 літрів води — 0,3 літра на рослину. Ще через 2 тижні полити суперфосфатом: 2 столові ложки замочити в гарячій воді на добу, періодично помішуючи, щоб суміш не загусла, після чого змішати з 10 літрами води і поливати по 1 літру на рослину. Через кожні 2 тижні поливати коров'яком.

⁣Також 1 раз полити бором і молібденом, щоб була хороша зав'язь головок, а близько коренів посипати тютюновим пилом або золою. Від гусениць обприскати настоєм лушпиння і часникового лушпиння, розвісити помідорні пасинки. Обприскати розчином гірчиці: 2 столові ложки на 10 літрів води + 1 чайна ложка чорного або червоного пекучого перцю + 1 столова ложка рідкого мила".

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