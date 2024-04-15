Чотири людини стали жертвами обстрілу росіянами Сіверська

На Донеччині, яка постійно потерпає від ворожих обстрілів, у Сіверську загинули четверо містян.

Як повідомляє очільник обласної ОВА Вадим Філашкін, місто зазнало обстрілу з реактивної артилерії напередодні увечері. І лише зараз вдалося вдалося встановити, що є жертви — чоловікі віком від 36 до 86 років.

ВІДЕО ДНЯ

«Росіяни прагнуть вбити якомога більше наших людей, і єдиний спосіб убезпечити себе — евакуюватися до більш безпечних регіонів України», — зазначив він.

За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 59 людей, у тому числі 3 дитини.

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки В. Філашкіна

Покровський район. В Очеретиному 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 2 багатоповерхівки. Красногорівка зазнала авіаудару, під артобстрілами Катеринівка і Єлизаветівка. Під ракетний удар потрапили околиці Покровська.

РЕКЛАМА

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Ямполівка і Терни. Зранку ворог обстріляв Слов'янськ — пошкоджено 2 багатоповерхівки. Під вогнем — села Костянтинівської громади.

Фото зі сторінки В. Філашкіна

РЕКЛАМА

Бахмутський район. У Торецьку пошкоджено 2 будинки та інфраструктурний об'єкт, у Щербинівці — 3 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 14 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 2 будинки і 2 нежитлові споруди.

Потерпала від обстрілів й Дніпропетровщина. А в районі Дніпра, де була збита ворожа ракета, уламками пошкодило більше 30 будінків, 13 місцевих мешканців постраждали.

Фото зі сторінки В. Філашкіна

103

Читайте нас у Facebook