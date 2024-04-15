Десятки приватних будинків пошкоджено внаслідок падіння уламків ракети у Дніпрі (фото)

Напередодні увечорі та вночі ворог бив по Дніпропетровщині — ракетами, дронами та артилерією.

«По райцентру та Червоногригорівській громаді вдарив дронами. Мирівську громаду обстріляв з важкої артилерії. Понівечений приватний будинок. Мешканці неушкоджені. Вибух пролунав і в Дніпровському районі. Ворог вгатив по інфраструктурному об'єкту. Люди цілі. Наслідки уточнюються. У Дніпрі до лікарів звернулася ще одна жінка, поранена через падіння уламків ракети напередодні. Таким чином, загальна кількість постраждалих в області — 13. Серед них одна дитина», — повідомляє очільник обласної ова Сергій Лисак.

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Фото зі сторінки Сергія Лисака

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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Нагадаємо, що під час ракетної атаки 14 квітня постраждали люди у Дніпрі та Любимівській громаді. У медзакладах залишалися чоловіки 62 та 39 років і 35-річна жінка. 15-річний підліток лікується вдома.

Фото ДСНС

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Як повідомляє «Суспільне», загалом пошкоджено понад 30 приватних будинків — у хатах вибиті вікна, двері, уламками проламані дахи. Місцевий мешканець розповів журналістам, що в момент атаки він був в гостях у тещі — родина сиділа за столом на кунрі. Людям вдалося самостійно вибратися з частково зруйнованого будинку. Жінка та її брат потрапили до лікарні.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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Фото зі сторінки Сергія Лисака

А в ДНСН уточнюють, що пошкоджень зазнали 33 будинки та 11 транспортних засобів.

Також напередодні ворог з акваторії Чорного моря із літака тактичної авіації атакували Одещину. За інформацією Сил оборони півдня, ППО знищила 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, протягом доби ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Також напередодні росіяни скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку — водій загинув. Це сталося на території Краснопільської громади Сумського району.

Фото зі сторінки Сергія Лисака



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