В Україні запустили програму фінансової підтримки «Дитина не одна»: хто має право на виплати та як їх оформити

Юристи детально пояснили, як можна отримати тимчасову допомогу на дітей «Дитина не одна». Вона призначається на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу.

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Експерти «Юридичного порадника ВПО» зазначають, що тимчасова допомога призначається з першого числа місяця подання заяви на період тимчасового влаштування дитини, але не більш як на 6 місяців та не більше строку, визначеного в наказі служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини. Виплати можуть тривати й довше у разі продовження строку тимчасового влаштування дитини за заявою отримувача такої допомоги, до якої додається копія наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини.

Право на призначення тимчасової допомоги має особа:

До сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину (дітей);

Яка постійно проживає на території України;

Має наказ служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини (дітей).

Варто зауважити, що допомога не (!) призначається особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях та за кордоном.

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Подати заяву про призначення тимчасової допомоги можна до:

Органу соціального захисту населення;

ЦНАПу;

Виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Наразі це потрібно робити особисто, бо подання такої заяви онлайн поки технічно не реалізовано.

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До заяви додається:

Копія свідоцтва про народження дитини;

Копія наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування дитини;

Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку (у разі тимчасового влаштування дитини з інвалідністю).

«Діти віком від 14 до 18 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, мають право звертатися за призначенням/продовженням допомоги особисто у разі, коли вони мають задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) інше, ніж в особи, до якої її тимчасово влаштовано», — звертають увагу фахівці.

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Розмір тимчасової допомоги становить:

2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (у 2024 р. на дітей до 6 р. — 6407,50 грн.; на дітей від 6 до 18 р. — 7990 грн),

для дітей з інвалідністю — 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (у 2024 р. на дітей до 6 р. — 8970,50 грн.; на дітей від 6 до 18 р. — 11 186 грн).

Розмір тимчасової допомоги автоматично перераховується з дня досягнення дитиною відповідного віку. Тобто, якщо під час отримання допомоги дитина досягла 7-річного віку, розмір допомоги автоматично буде перерахований з дня досягнення нею такого віку. Така тимчасова допомога призначається на кожну дитину.

Нагадаємо, що нещодавно уряд спростив правила, що регулюють процес всиновлення дитини чи встановлення над неї опіки.

Фото Pixabay

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