Всиновлюватимуть дітей в Україні тепер за новими правилами: що змінилося

В Україні, де хочуть збільшити виплати батькам майже у 10 разів, 22 березня уряд ухвалив зміни до нормативно-правової бази, які допоможуть дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, менше чекати на свої нові родини. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

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Що змінюється:

Усиновлення

• Родина, яка перебуває в процесі усиновлення дитини, зможе забрати дитину до себе раніше, ніж буде винесене рішення суду. Тимчасове влаштування дитини до сім’ї потенційних усиновлювачів буде можливим за умови, якщо сім’я або одна людина — кандидат в усиновлювачі: 1) отримала позитивний висновок райдержадміністрації або виконавчого органу міської або районної у місті ради про доцільність усиновлення і відповідність інтересам дитини; 2) подала до суду заяву про усиновлення дитини.

• Термін дії довідки про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, збільшується до 24 місяців.

• Служби у справах дітей на місцях отримають доступ до інформації про дітей, які потребують усиновлення, не тільки в межах свого міста/громади, але і всіх дітей області. Усім кандидатам, які перебувають на обліку в ССД, надходитиме запрошення на прийом для ознайомлення з інформацією про дитину, щойно дитина потраплятиме на облік. Служби у справах дітей на регіональному рівні бачитимуть інформацію про дітей на обліку в інших регіонах і на централізованому обліку. Тобто більше дітей і більше потенційних усиновлювачів матимуть шанси зустріти одне одного.

Опіка/піклування

• Оформити опіку/піклування над дитиною, якщо другий з подружжя перебуває на військовій службі, стане простіше. Згідно з правилами, подавати висновок про стан здоров’я повинні обидва з подружжя, а не тільки людина, яка бере дитину під опіку. Відтепер той, хто служить, зможе подати такой висновок протягом 15 календарних днів після повернення.

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Тимчасове влаштування

• Родини (сім'ї родичів, знайомих, а також прийомні і ДБСТ) отримуватимуть грошову допомогу на час тимчасового влаштування дитини — ще до того, як дитина набуде статусу сироти або позбавленої батьківського піклування.

Які ще зміни передбачає рішення уряду:

• Після завершення навчання майбутні усиновлювачі, прийомні батьки, опікуни отримуватимуть довідку протягом 5 робочих днів (строк скоротився удвічі, дотепер було 10 днів). Установа, яка проводила навчання, має надіслати довідку до служби у справах дітей електронною поштою і одночасно зателефонувати до ССД, щоб попередити про готовність довідки.

• Оформити опіку/піклування над дитиною як і раніше, зможуть хрещені батьки. Але додається вимога, що людина мала бути хрещеною мамою/татом ДО моменту, коли дитина набуває статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Це усуне можливість для деяких дорослих недоброчесно використати ситуацію.

«Кожній дитині потрібна родина. Крок за кроком спрощуємо шлях дітей до своїх родин», — повідомили в Міністерстві.

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Як писали «ФАКТИ», раніше телеведучий Тімур Мірошниченко, який нещодавно всиновив хлопчика з дитячого будинку, поділився своїм досвідом та розкрив схеми, як в Україні заробляють на дітях. На його думку, в системі є багато проблем і дитячі будинки насправді заробляють на сиротах, а держава зовсім не зацікавлена в усиновленні.

Також стало відомо, що популярна співачка Наталія Могилевська удочерила два роки тому двох дівчаток.

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