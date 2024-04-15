«Зустрічаємося на передовій»: Раміна Есхакзай зізналася, як проходять побачення з бойфрендом-військовослужбовцем

Українська інтерв'юерка та блогерка Раміна Есхакзай на початку квітня зізналась, що поринула в нові стосунки. Вона зустрічається з чоловіком, який воює на передовій. Бачилися вони тиждень тому.

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«Є військовий, з яким у мене присутній романтичний підтекст. Ми з ним зустрічаємося на передовій, тому що він там служить, — розповіла Раміна в інтерв'ю для „Люкс ФМ“. - Оскільки мені вже 32 роки, коли я починаю стосунки, то вони серйозні. Час покаже, але я вирішила спробувати».

Крім того, Раміна зізналась ведучій, що з колишнім нареченим, адвокатом Євгеном Проніним, вона товаришує.

«У мене чудові з ним стосунки, але не романтичні», — зазначила знаменитість.

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