«Нарешті ми разом»: Алан Бадоєв вперше за чотири роки зустрівся з донькою та сином

Режисер Алан Бадоєв, автор документальної стрічки про початок повномасштабного вторгнення «Довга доба», вперше за чотири роки зустрівся з сином Борисом та донькою Лолою. Бути разом їм спочатку завадив коронавірус, а потім війна. Алан залишався в Україні, а діти мешкали за кордоном. Вони усі постійно були на зв’язку. Проте ніщо не замінить живе спілкування, каже Бадоєв.

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«Я не бачив своїх дітей разом чотири роки… Спочатку ковід, потім війна, тож привчився до спілкування через відеозв'язок. Хоча для мене це як пити каву без кофеїну чи танцювати на „тихій паті“, де в кожного своя музика в навушниках… Занадто нові і сучасні тенденції, вони, скоріше, мають вигляд „як справжні“, але не є ними», — розповів Бадоєв.

З Лолою та Борисом він зустрівся в Іспанії, куди приїхав, щоб представити свій фільм. Діти підтримують режисера на кінопоказах. Також вони мають трохи вільного часу, щоб побути разом.

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«Нарешті ми разом, на декілька днів. Діти супроводжували мене в кіномандрівці. Звісно, я спостерігав за нами… Старанно, кожна деталь важлива. Чи зберегли ми наші звичаї, які здобули нові, де ми далеко одне від одного, а де близько. Це мить бездоганного щастя і вона безумовна. Дякую вам мої янголи, ми збережемо один одного», — поділився Бадоєв.

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Нагадаємо, Алан Бадоєв висловився про позицію Софії Ротару та пояснив, чому вона залишилася в «тій епосі».

Також режисер зізнався у своїх страхах.

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Фото: instagram.com/alanbadoev

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