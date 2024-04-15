39.20 / 39.74 42.07 / 42.79
Київ: +16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Нарешті ми разом»: Алан Бадоєв вперше за чотири роки зустрівся з донькою та сином

15:22 15 квітня 2024
Алан Бадоєв обіймається з дітьми

Режисер Алан Бадоєв, автор документальної стрічки про початок повномасштабного вторгнення «Довга доба», вперше за чотири роки зустрівся з сином Борисом та донькою Лолою. Бути разом їм спочатку завадив коронавірус, а потім війна. Алан залишався в Україні, а діти мешкали за кордоном. Вони усі постійно були на зв’язку. Проте ніщо не замінить живе спілкування, каже Бадоєв.

«Я не бачив своїх дітей разом чотири роки… Спочатку ковід, потім війна, тож привчився до спілкування через відеозв'язок. Хоча для мене це як пити каву без кофеїну чи танцювати на „тихій паті“, де в кожного своя музика в навушниках… Занадто нові і сучасні тенденції, вони, скоріше, мають вигляд „як справжні“, але не є ними», — розповів Бадоєв.

З Лолою та Борисом він зустрівся в Іспанії, куди приїхав, щоб представити свій фільм. Діти підтримують режисера на кінопоказах. Також вони мають трохи вільного часу, щоб побути разом.

РЕКЛАМА

«Нарешті ми разом, на декілька днів. Діти супроводжували мене в кіномандрівці. Звісно, я спостерігав за нами… Старанно, кожна деталь важлива. Чи зберегли ми наші звичаї, які здобули нові, де ми далеко одне від одного, а де близько. Це мить бездоганного щастя і вона безумовна. Дякую вам мої янголи, ми збережемо один одного», — поділився Бадоєв.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Алан Бадоєв висловився про позицію Софії Ротару та пояснив, чому вона залишилася в «тій епосі».

Також режисер зізнався у своїх страхах.

РЕКЛАМА

Фото: instagram.com/alanbadoev

101

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

розсада

Додайте це в лунку при посадці томатів, і помідори будуть великими та соковитими

Леонтьєв

Врятувала від болю: Алла Пугачова полегшила страждання Валерія Леонтьєва уколом нижче спини (відео)

троянди

Найгірші сусіди троянд: не садіть «царицю квітів» поруч з цими рослинами

Мобільна група ППО

Легковики не знадобляться: у Раді пояснили, які автомобілі вилучатиму у громадян на потреби ЗСУ

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту