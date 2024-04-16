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Футболіст та боксер-чемпіон помер у 45 років після нападу епілепсії за кермом (фото)

9:43 16 квітня 2024
Віллі Лімонд

Колишній чемпіон Європи, Великобританії та Співдружності з боксу шотландець Віллі Лімонд помер у 45 років в одній із лікарень, повідомляє Sky Sports. Раніше відомого боксера-професіонала, який бився в андеркарді Тайсона Ф'юрі, знайшли мертвим у його будинку.

Ще 6 квітня Лімонда було виявлено непритомним за кермом свого автомобіля на шляху до Глазго, де він мав провести відкрите тренування перед боєм 3 травня. Лікарі діагностували напад епілепсії та 10 днів боролися за життя боксера.

«Мій батько помер рано-вранці. Він боровся близько 10 днів. Воїн», — написав у соцмережі син Лімонда Джейк — також боксер, який виграв на професіональному рингу усі шість своїх боїв.

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Віллі Лімонд із синами Дрю та Джейком, а також з дочкою Мейсі

Зазначимо, що за свою професіональну кар'єру Лімонд-старший виграв 42 із 48 боїв (13 перемог нокаутом). При цьому чотири з шести його поразок припали на поєдинки з майбутніми чемпіонами світу — Аміром Ханом (під час поєдинку Лімонд відправив віцечемпіона Олімпійських ігор у нокдаун, але змушений був знятися з бою через перелом щелепи), Ентоні Кроллою, Еріком Моралесом та Ріккі Бернсом.

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Востаннє Віллі боксував у вересні минулого року, коли програв технічним нокаутом у восьмому раунді своєму співвітчизнику Бернсу. На 3 травня у Лімонда на «Емірейтс Арені» у Глазго був запланований бій із Джо Лоузом.

До речі, Віллі Лімонд розпочинав свою спортивну кар'єру як футболіст. Наприкінці 1990-х він провів 5 матчів за напівпрофесіональний шотландський «Альбіон Роверс».

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У боксера залишилися дружина та троє дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомого боксера-чемпіона з Німеччини вбили при виході з перукарні.

Фото X, Instagram

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