Футболіст та боксер-чемпіон помер у 45 років після нападу епілепсії за кермом (фото)
Колишній чемпіон Європи, Великобританії та Співдружності з боксу шотландець Віллі Лімонд помер у 45 років в одній із лікарень, повідомляє Sky Sports. Раніше відомого боксера-професіонала, який бився в андеркарді Тайсона Ф'юрі, знайшли мертвим у його будинку.
Ще 6 квітня Лімонда було виявлено непритомним за кермом свого автомобіля на шляху до Глазго, де він мав провести відкрите тренування перед боєм 3 травня. Лікарі діагностували напад епілепсії та 10 днів боролися за життя боксера.
«Мій батько помер рано-вранці. Він боровся близько 10 днів. Воїн», — написав у соцмережі син Лімонда Джейк — також боксер, який виграв на професіональному рингу усі шість своїх боїв.
Зазначимо, що за свою професіональну кар'єру Лімонд-старший виграв 42 із 48 боїв (13 перемог нокаутом). При цьому чотири з шести його поразок припали на поєдинки з майбутніми чемпіонами світу — Аміром Ханом (під час поєдинку Лімонд відправив віцечемпіона Олімпійських ігор у нокдаун, але змушений був знятися з бою через перелом щелепи), Ентоні Кроллою, Еріком Моралесом та Ріккі Бернсом.
Востаннє Віллі боксував у вересні минулого року, коли програв технічним нокаутом у восьмому раунді своєму співвітчизнику Бернсу. На 3 травня у Лімонда на «Емірейтс Арені» у Глазго був запланований бій із Джо Лоузом.
До речі, Віллі Лімонд розпочинав свою спортивну кар'єру як футболіст. Наприкінці 1990-х він провів 5 матчів за напівпрофесіональний шотландський «Альбіон Роверс».
У боксера залишилися дружина та троє дітей.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомого боксера-чемпіона з Німеччини вбили при виході з перукарні.
Фото X, Instagram235
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