Відомого боксера-чемпіона з Німеччини вбито при виході з перукарні

Напередодні ввечері в Білефельді (Німеччина) застрелили ексчемпіона Європи з боксу за версією IBF у напівсередній вазі 38-річного Бесара Німані, повідомляє Bild. Раніше чемпіона Європи з боксу вбили на робочому місці.

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Спортсмена, який завершив кар'єру в 2019 році, було вбито в самому центрі міста при виході з перукарні. За словами очевидців, вони чули щонайменше 10 пострілів. Німані помер на місці, медики, які приїхали на місце, змогли лише констатувати його смерть. Нападник або нападники втекли, зараз їх розшукує поліція.

Бесар Німані народився в Косово в 1985 році і у віці 12 років разом із сім'єю переїхав до Німеччини. 1998-го він почав займатися боксом у Білефельді, вигравши згодом 87 з 96 боїв на аматорському рингу. Він був триразовим чемпіоном Західної Німеччини (у чемпіонаті країни Бесар не міг брати участь, оскільки тоді ще не мав німецького громадянства).

За свою професіональну кар'єру Німані програв лише один із 27 боїв, ставши чемпіоном Європи за версією IBF у напівсередній вазі.

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Відомо, що у 2014 році Німані отримав поранення після конфлікту у турецькому ресторані неподалік головного вокзалу Білефельда. Під час сварки брат Бесара вдарив іншого чоловіка пляшкою по голові, у відповідь той дістав пістолет і відкрив стрілянину. У результаті постраждали п'ятеро людей, зокрема сам боксер.

Смерть Німані вразила його друга, знаменитого екс-чемпіона світу з боксу Марко Хука.

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«Бесар Німані. RIP. Сьогодні, на жаль, мій друг дитинства назавжди покинув цей світ. Я тебе ніколи не забуду. Ми належимо до Аллаха і до Нього ми повернемося», — написав Марко Хук у соцмережі.

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У Бесана Німані залишилася дружина та троє дітей — 8-річний син, а також 3-річна та 2-річна доньки.

Бесар Німані з дружиною

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксера-суперважковаговика розстріляли на очах у трьох його дітей та подруги .

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