Даша Квіткова прокоментувала чутки про роман з одруженим чоловіком

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова, яку суд визнав винною у скоєнні масової ДТП, відреагувала на чутки про роман з одруженим чоловіком. У Мережі пліткують, що вона приховує стосунки з харків'янином Максимом Лавриненком, власником популярних Telegram-каналів. Чоловік нібито залишив дружину та маленького сина заради Квіткової.

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«На хвостику приносять „кошенята“ наступне: „Маю для тебе інсайд: вже кілька разів у нашому ЖК бачили Квіткову разом з Максимом Лавриненком. Поцікавились в оточенні Даші, вона розумна дівчина, висновки усі зробила після Добриніна і тепер не робить свої стосунки публічними. Максим від Даші мліє, в неї теж є симпатія, але й меркантильні цілі“. Ой, я щось не звернув уваги, що Максим одружений» — розповів блогер Богдан Беспалов.

Передплатники записали Квіткову питаннями, чи правда це. Блогерка не стала тягнути інтригу і категорично заперечила роман з Максимом. Крім того, вона запевнила, що зараз її серце вільне і вона не перебуває у стосунках.

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«Я не у стосунках і не зустрічалась ні з ким після розлучення. Моє серце не зайняте. У мене все добре. Коли щось зміниться і я зрозумію, що це серйозно, — я дам вам знати», — відповіла Квіткова.

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Нагадаємо, Квіткова розлучилася з ведучим та Нікітою Добриніним, вони спільно виховують сина Лева.

Нещодавно Добринін вперше розповів про нову дівчину.

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Фото: instagram.com/kvittkova

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