«Будь-які стосунки в якийсь момент вичерпують себе»: MamaRika зізналась, що вони з чоловіком на межі розриву

Співачка MamaRika, яка з чоловіком Сергієм Середою вже 9 років разом та виховують сина Давида, зізналася, що їхні стосунки на межі розриву. Зараз вони переживають надскладний етап. Про це артистка написала в інстаграмі.

ВІДЕО ДНЯ

«Народ, ми завжди чесні із вами і не хочемо нічого приховувати. Будь-які стосунки в якийсь момент вичерпують себе — це доросле життя. Наша сімʼя проживає надскладні часи, і так, як зараз, нас не хитало ніколи!», — зізналася співачка.

Вона розповіла, що вони з Сергієм роблять усе від них залежне, щоб зберегти сімю. Каже, що проблеми почалися ще під час карантину, а війна загострила проблемні моменти. Свої переживання MamaRika вилила в біографічній пісні «Хтось йде».

РЕКЛАМА

«Весь наш біль і всі конфлікти вилились у цю роботу. Впевнена, вона відгукнеться в серцях багатьох, бо такі кризи проживає безліч сімей, безліч пар. Дуже важко триматися в таких умовах, в яких ми живемо. Хтось страждає мовчки, хтось намагається врятувати ситуацію. Ми із Сергієм не хочемо здаватися, і намагаємось робити все, що в наших силах, щоб зберегти те, що ми маємо. Якщо ви зараз проходите через те ж саме, сподіваємся, що після перегляду кліпу ви отримаєте сили, щоб не відпускати своїх найдорожчих і за них боротися», — сказала MamaRika.

Раніше комік та продюсер Сергій Середа зізнався, як повномасштабна війна вплинула на його стосунки з MamaRika.

РЕКЛАМА

Також «ФАКТИ» писали про те, що нещодавно співачка зробила мамопластику та прибрала жир з живота.

Фото: instagram.com/mamarika_official

РЕКЛАМА

223

Читайте нас у Facebook