Обігнала Мадонну і Бейонсе: Тейлор Свіфт перемогла в дев’яти номінаціях премії MTV

Церемонію «Еммі» перенесено на невизначений термін через страйк у Голлівуді. Однак він не завадив іншій грандіозній події. У США відбулася церемонія вручення престижної музичної премії MTV Video Music Awards 2023 (MTV VMA). Захід пройшов у Prudential Center у Нью-Джерсі. Його учасниками стали десятки зірок поп-музики і хіп-хопу, зокрема Тейлор Свіфт, Шакіра, Олівія Родріго, Селена Гомес, Cardi B, Diddy, Lil Wayne.

Селена Гомес

Королевою ночі стала 33-річна Тейлор Свіфт, на концерті якої в США тисячі фанатів своїми танцями викликали землетрус. Вона перемогла в усіх дев'яти номінаціях, у яких була висунута на здобуття MTV VMA. Це дозволило поп-діві встановити новий рекорд, обігнавши Мадонну і Бейонсе.

Тейлор Свіфт

До нинішньої церемонії у Тейлор в активі було 14 премій MTV VMA. Рекорд належав Мадонні — 20 премій. Бейонсе посідала друге місце — 16 премій. Свіфт обійшла обох суперниць за один вечір!

На церемонії Тейлор з'явилася в чорній вечірній сукні з розрізами від Versace.

Вона подякувала всій своїй команді, яка допомогла досягти їй такого успіху, а також шанувальникам, які проголосували за неї.

Тінаше

Особливістю цьогорічної церемонії став той факт, що в номінації «Артист року» вперше з 2017 року боролися тільки жінки. І саме вони привернули найбільшу увагу фотографів і телеоператорів цього вечора — хтось своїми яскравими виступами, хтось сміливими вбраннями, а хтось і тим і іншим.

Олівія Родріго

Шакіра отримала почесну премію Майкла Джексона Vanguard Award. Вона стала першою представницею Латинської Америки, яка удостоїлася цієї нагороди. Раніше Vanguard Award присуджували Девіду Бові, Мадонні, Джанет Джексон, Бейонсе, Джастіну Тімберлейку, Дженніфер Лопес і Пінк.

Шакіра із синами

На церемонію поп-діва прийшла зі своїми синами. Хлопчаки все більше стають схожими на батька — іспанського футболіста Жерара Піке, з яким Шакіра розлучилася через його численні зради.

Співачка за вечір змінила кілька вбрань. Адже їй потрібно було тричі виходити на сцену — для отримання двох премій і для свого виступу.

Золоту сукню Шакіри знавці моди занесли до списку найстильнішого вбрання вечора. Туди ж потрапила і сукня Тейлор Свіфт.

Megan Thee Stallion

Також гідно оцінили вбрання, в яких на церемонії з'явилися Ріта Ора, Селена Гомес, Олівія Родріго і Megan Thee Stallion (справжнє ім'я Меган Джовон Рут Піт).

Ріта Ора

Занадто відвертими виявилися сукні Doja Cat (справжнє ім'я Амала Ратна Занділе Дламіні) і Тінаше.

Doja Cat

MTV VMA 2023: повний список переможців

Кліп року: Тейлор Свіфт — пісня Anti-Hero

Артист року: Тейлор Свіфт

Пісня року: Тейлор Свіфт — Anti-Hero

Альбом року: Тейлор Свіфт — Midnights

Найкращий поп-артист: Тейлор Свіфт — Anti-Hero

Найкращий режисер кліпу: Тейлор Свіфт

Найкраща кінематографія: Тейлор Свіфт

Найкраще літнє шоу: Тейлор Свіфт

Найкращий дебют: Ice Spice

Найкращий виступ року: TOMORROW X TOGETHER — Sugar Rush Ride

Найкраща колаборація: KAROL G, Шакіра — TQG

Найкращий виконавець хіп-хопу: Нікі Мінаж — Super Freaky Girl

Найкращий R&B виконавець: SZA — Shirt

Найкращий рок-виконавець: Måneskin — THE LONELIEST

Найкращий латиноамериканський виконавець: Anitta — Funk Rave

Найкращий виконавець Afrobeats: Рема & Селена Гомес — Calm Down

Найкращий K-Pop артист: Stray Kids — S-Class

Гурт року: BLACKPINK

Найкращий альтернативний виконавець: Лана Дель Рей ft. Jon Batiste — Candy Necklace

Найкраща хореографія: BLACKPINK — Pink Venom

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