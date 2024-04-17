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Кохання почало згасати: популярний ведучий розповів про розлучення з блогеркою

22:01 19 квітня 2024
Нікіта Добринін та Даша Квіткова

Український ведучий Нікіта Добринін на шоу «Пісня мого життя» розповів, що вони розлучилися з Дашою Квітковою, адже кохання почало згасати.

«На жаль, не хочеться, напевно, триматися сім'єю виключно заради дитини. Хочеться бути чесними у своїх почуттях і, зрозуміло, що ти не можеш любити, коли не отримуєш взаємні почуття. На жаль, інколи так складається, коли і почуття мають якийсь свій термін придатності», — поділився він.

Добринін додав, що з колишньою дружиною вони навіть обвінчались, бо вірили — це дасть другий подих їхнім стосункам.

«Ми йшли вінчатися, щоб оновити, закріпити, отримати якусь нову енергію. Але якщо й цієї нової енергії вже немає, на жаль, нічого не складається».

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Нікіта наголосив, що Даша чудова матір.

«Я знаю, наскільки вона любить сина, наскільки сильно вона вкладається. Це видно по дитині».

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Раніше повідомлялося, що Нікіта Добринін розсекретив свою кохану.

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Кохання почало згасати: популярний ведучий розповів про розлучення з блогеркою

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