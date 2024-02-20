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«Вона з іншої сфери»: Нікіта Добринін розсекретив свою кохану

14:09 20 лютого 2024
Нікіта Добринін

Відомий телеведучий, колишній учасник шоу «Холостяк» Нікіта Добринін, який розлучився з Дашою Квітковою, закрутив новий роман. Він зізнався, що його серце вже зайняте.

«Зараз моє серце не вільне. Вона займається зовсім іншим. Я радий, що вона не з моєї, не з публічної сфери», — розповів Добринін в коментарі «Люкс ФМ».

Проте розсекречувати ім’я своєї дівчини він не має наміру. Каже, що не хоче робити особисте життя публічним. Нікіта також розповів, що ще не познайомив свого дворічного сина Лева, якого виховує спільно з Дашею, з новою дівчиною. Він вважає, що в цьому поки немає потреби. Проте обов’язково познайомить їх, коли стосунки переростуть у більше серйозні.

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«Якщо я буду розуміти, що це надсерйозні стосунки, то я з радістю буду знайомити з Левом. Поки ще не знайомив», — пояснив Нікіта.

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Він також заперечив роман з блогеркою Чарою Хорив, зазначивши, що їх пов'язує лише дружба.

Нагадаємо, раніше Нікіта Добринін розкрив справжню причину розлучення з Дашею Квітковою. Вони змогли домовитися без скандалів про розподіл майна та виховання сина. Будинок, в якому жило подружжя, виставили на продаж.

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Фото: instagram.com/nikitadobrynin

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