«Потрібно чинити тиск на рф, щоб путін закінчив цю жахливу війну»: що відповів лідер Китаю на цю пропозицію канцлера ФРН

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який нещодавно спрогнозував перебіг війни в Україні, перебуває з візитом у Китаї. Під час зустрічі з головою Китаю Сі Цзіньпіном канцлер попросив його припинити війну російського диктатора путіна проти України. Про це Олаф Шольц написав у соцмережі Х (Twitter). За словами Шольца, він попросив Сі Цзіньпіна «чинити тиск на рф, щоб путін нарешті припинив свою божевільну кампанію, вивів свої війська і закінчив цю жахливу війну».

ВІДЕО ДНЯ

Повідомляється також, що під час переговорів з канцлером Німеччини Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай не бере участі в російській агресивній війні проти України. «Китай не є ані стороною, ані учасником війни в Україні», — йдеться у заяві за підсумками зустрічі двох лідерів у Пекіні. За словами Сі Цзіньпіна, Китай завжди по-своєму просував мирні переговори, пише ZDF heute.

«Пекін підтримує проведення міжнародної мирної конференції „в належний час“, але росія і Україна повинні будуть прийняти її», — сказав китайський лідер.

Відомо, що москва вже відмовилась від участі у запланованій конференції у Швейцарії. Відповідь Китаю на запрошення ще не надійшла. Китай вважається близьким союзником росії. Звинувачення китайських компаній у постачанні до росії так званих товарів подвійного призначення — товарів, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях — лунають неодноразово. США, наприклад, вже наклали санкції на компанії з Далекого Сходу з цієї причини.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, провідний китайський експерт по рф Фен Юйцзюнь вважає, що росія обов’язково програє Україні.

РЕКЛАМА

26

Читайте нас у Facebook