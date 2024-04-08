США попереджають союзників, що Китай посилив свою підтримку росії, в тому числі шляхом надання даних геопросторової розвідки, щоб допомогти москві у її війні проти України.

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На тлі ознак подальшої військової інтеграції між двома країнами Китай надав рф супутникові знімки для військових цілей, а також мікроелектроніку і верстати для танків, за словами людей, знайомих з цим питанням, пише Bloomberg.

За словами одного з співрозмовників, китайська підтримка також включає оптику, паливо для ракет і посилення космічної співпраці.

Президент Джо Байден висловив занепокоєння Сі Цзіньпіну під час їхньої телефонної розмови щодо підтримки Китаєм російської оборонної промислової бази, включаючи верстати, оптику, нітроцелюлозу, мікроелектроніку і турбореактивні двигуни, повідомила речниця Ради національної безпеки Білого дому Едріенн Вотсон. Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на прохання про коментар у святкові вихідні.

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Пекін намагається зображати себе переважно нейтральним перед обличчям повномасштабного вторгнення росії в Україну, але він встановив глибокий союз з москвою в рамках того, що Сі і володимир путін назвали дружбою без обмежень напередодні зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, йдеться у статті.

У 2023 році товарообіг між двома країнами досяг рекордних 240 мільярдів доларів. Сусід росії став постачальником усього — від одягу до машин і автомобілів — після втечі західних виробників і численних раундів санкцій. Водночас росія збільшила експорт до Китаю таких товарів, як вугілля та нафта.

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Важливо, що Китай і Гонконг також стали для москви ключовими воротами для доступу до технологій з обмеженим доступом, включаючи чіпи та інтегральні схеми, що використовуються в озброєнні або необхідні для його створення. США і Європейський Союз внесли до списку кілька китайських фірм, які здійснюють ці передачі, але торгівля не демонструє ознак згортання.

Підтримка Китаєм росії посилилася в останні місяці, заявили люди, які говорили на умовах анонімності. Державний секретар США Ентоні Блінкен поінформував європейських союзників про масштаби і значення підтримки Китаю і про необхідність робити більше для її обмеження, сказав один із співрозмовників.

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Блінкен попросив союзників підняти цю проблему безпосередньо перед Китаєм і вжити заходів проти китайських організацій і компаній, повідомила інша людина, знайома з перебігом дискусії.

Занепокоєння з'явилося в той час, коли Україна зіткнулася з критичною нестачею артилерії, а її союзники докладають усіх зусиль, щоб забезпечити Київ боєприпасами. росія, тим часом, змогла збільшити внутрішнє виробництво зброї, продовжує імпортувати ключові компоненти через мережу третіх країн і отримує снаряди та інше озброєння від Північної Кореї та Ірану.

Адміністрація Байдена раніше застерігала Пекін не надавати росії зброю, і поки що немає жодних ознак того, що він це зробив.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку експерта про наслідки перемоги рф: «На Заході можуть потім запитувати, чому вони не озброїли Україну, але буде пізно».

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