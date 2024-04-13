«Ми продовжуватимемо постачати зброю ще довго»: Шольц спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який днями закликав Захід надати Україні рішучу військову допомогу, в інтерв’ю виданню Taz заявив, що не очікує швидкого завершення російської агресивної війни.

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«Я розумію, коли громадянам важко сприймати деякі слова. І кожен, кого щось відштовхує, має запитання. Моя відповідь: Німеччина — мирна країна. Однак ми повинні бути в змозі захистити нашу країну і, разом з нашими союзниками, простір НАТО, — заявив Олаф Шольц. — Відповідальність за те, що литовці, естонці й латиші зараз чекають від нас захисту від росії, випливає з нашої історії. Це драматично: російський правитель путін хоче використати силу для зміни кордонів. Роблячи це, він ставить під загрозу весь миропорядок в Європі. І про те, що він робить зараз, було оголошено задовго до цього».

Щодо того, коли востаннє Шольц спілкувався із путіним, канцлер відповів, що у грудні 2022 року. Чому після того тривала така пауза, він пояснив, що «такі переговори мають сенс, якщо у вас є відчуття, що ви можете чогось досягти».

«Наразі російська війна говорить проти цього, — зазначив Шольц. — У минулому я провів кілька переговорів з путіним, які іноді сприймалися критично. І я не виключаю подальших переговорів у майбутньому. З ініціативи українського уряду також здійснюються дипломатичні зусилля на рівні радників з питань національної безпеки, до яких також залучені країни Глобального Півдня — це важливо. Коли буде сенс знову говорити з путіним? Коли прийде час. У будь-якому випадку, коли росія зрозуміє, що диктаторського миру не буде, а путін зрозуміє, що він повинен припинити свою кампанію і вивести війська. Я завжди говорив, що росія не повинна виграти цю війну. І дуже швидко стало зрозуміло, що це не буде коротка війна. Нам доведеться ще довго постачати зброю і боєприпаси в Україну».

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Раніше експерт пояснив, чому канцлер Німеччини відмовляється постачати Taurus нашій країні.

Водночас ЗМІ повідомляли, що низка країн Заходу вже негласно розмістили військовий контингент в Україні.

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