Китай, за даними розвідки, посилює воєнну допомогу росії у війні проти України. Провідний китайський експерт по рф Фен Юйцзюнь у своїй статті, опублікованій у журналі The Economist, наголошує — на перебіг війни впливатимуть чотири основні чинники.

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«Перший — це рівень опору та національної єдності, який демонструють українці і який досі був надзвичайним, — зазначає експерт. — Другий — міжнародна підтримка України, яка, хоча останнім часом і не відповідає очікуванням країни, залишається широкою. Третій фактор — це характер сучасної війни, змагання, яке базується на поєднанні індустріальної потужності й систем командування, управління, зв'язку і розвідки. Однією з причин, чому росія веде цю війну, є те, що вона ще не оговталася від драматичної деіндустріалізації, якої зазнала після розпаду Радянського Союзу. Останній фактор — це інформація. Коли справа доходить до прийняття рішень, путін опиняється в інформаційному коконі, завдяки тому, що він так довго перебуває при владі. Російський президент і його команда національної безпеки не мають доступу до точних розвідувальних даних. Система, якою вони керують, не має ефективного механізму виправлення помилок. Їхні українські колеги є більш гнучкими та ефективними».

У поєднанні ці чотири фактори, вважає експерт, роблять остаточну поразку росії неминучою:

«З часом вона буде змушена піти з усіх окупованих українських територій, включно з Кримом. Її ядерний потенціал не є гарантією успіху. Хіба ядерна Америка не пішла з Кореї, В'єтнаму та Афганістану? Хоча війна коштувала Україні надзвичайно дорого, сила і єдність її опору зруйнували міф про те, що росія є непереможною у військовому плані. Україна ще може повстати з попелу. Коли війна закінчиться, вона може розраховувати на можливість приєднання до Європейського Союзу та НАТО.

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Війна є поворотним моментом для росії. Вона прирекла режим путіна на широку міжнародну ізоляцію. На додачу до ризиків, з якими стикається путін, війна переконує все більше колишніх радянських республік, що імперські амбіції росії загрожують їхній незалежності, суверенітету і територіальній цілісності".

Водночас, зазначає Фен Юйцзюнь, війна вивела НАТО зі стану, який президент Франції Еммануель Макрон назвав «мертвим мозком». Оскільки більшість країн НАТО збільшують свої військові витрати, передовий військовий контингент Альянсу в Східній Європі був значно посилений. Приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО підкреслює нездатність путіна використати війну для запобігання розширенню НАТО.

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«Відносини Китаю з росією не є сталими, і на них вплинули події останніх двох років, — пояснив аналітик. — Проникливі спостерігачі відзначають, що позиція Китаю щодо росії повернулася від позиції „без обмежень“ початку 2022 року (до війни), до традиційних принципів „неприєднання, неконфронтації та ненацілювання на треті сторони“. Хоча Китай не приєднався до західних санкцій проти росії, він не порушував їх систематично. росія прагне підірвати існуючий міжнародний і регіональний порядок за допомогою війни, тоді як Китай хоче вирішувати суперечки мирним шляхом».

Оскільки росія все ще атакує українські військові позиції, критично важливі об'єкти інфраструктури та міста і, можливо, готова до подальшої ескалації, шанси на перемир'я у корейському стилі виглядають примарними, вважає Юйцзюнь. За відсутності фундаментальних змін у політичній системі та ідеології росії, війна може стати замороженою.

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«Це лише дозволить росії продовжувати розв'язувати нові війни після перепочинку, наражаючи світ на ще більшу небезпеку», — вважає авторитетний китайський експерт.

Раніше низка європейських аналітиків дійшла висновку, що чіткого бажання досягти миру в Україні зі сторони Китаю поки що не помітно.

«ФАКТИ» також повідомляли деталі плану заморозки російсько-української війни, яку запропонував президент Турції Ердоган.

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