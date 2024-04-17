«Баба сіяла горох…»: коли можна вносить насіння у відкритий ґрунт і як це правильно робити

Багато городників, які займаються посадкою у відкритий ґрунт у квітні, користуються місячним календарем, у якому вказані сприятливі та несприятливі дні роботи на землі. Горох, який віддає перевагу прохолодному клімату, рекомендують висаджувати після того, як грунт прогріється і заморозки не передбачаються. Однак затягувати з посадкою не потрібно — якщо зробити це пізньої весни, урожай буде меншим.

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Як пише life.nv.ua, для гораха краще вибрати грядку, на якій раніше росли картопля, гарбуз, помідор, огірок або капуста. А ось на грядку, де раніше зростав горох, його повторно краще не висаджувати.

Ця культура любить добре дренований і поживний грунт з нейтральним рівнем кислотності або слабокислий. Перед посівом слід перекопати грядку, додати добрива для розпушування ґрунту та покращення проростання. Саме насіння перед посівом рекомендують вимочити у воді кілька годин.

Горох висаджують рядками на глибину до 3 см на відстані 8−10 см. Потім насіння присипають землею і трохи ущільнюють.

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Оптимальний час для посадки — друга половина квітня. Найбільш сприятливими днями для цього вважаються 18, 21, 23−25, 27 та 30 квітня.

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Під час активного росту рослину слід регулярно поливати. Можна також додатково підживлювати горох добривом, зокрема сумішами азоту та калію. І вже за 2−3 місяці можна буде збирати перший урожай.

Про те, що можна у квітні висаджувати у ґрунт, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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