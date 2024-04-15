Морква любить плюс 20: за якої температури повітря можна висаджувати насіння рослин у відкритий грунт

Останнім часом природа та погода стали непередбачуваними, тому орієнтуватися на конкретні дати та дні календаря досить нелегко. Краще взяти за основу показники температури повітря та ґрунту. Досвідчені садівники розповіли, якими способами можна це з'ясувати, пише На Пенсії.

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У різних кліматичних зонах — різні терміни посіву та висаджування рослин.

Для вимірювання температури є спеціальні термометри та багатофункціональні аналізатори. Оптимальним варіантом для дачників-аматорів стануть ґрунтові термометри, які коштують досить недорого. Їх можна придбати у спеціалізованих магазинах чи інтернеті та досить достовірно визначати температуру грядки за їх допомогою.

Однак, якщо ви з будь-яких причин не можете придбати цей інструмент, то є інший метод. Дізнатися про готовність ґрунту до висадки рослин можна шляхом аналізу. Як тільки температура ґрунту досягла потрібної температури, то повсюдно починають проростати бур'яни. Без жодних термометрів вони стають індикаторами потрібної температури.

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Коли поверхня ґрунту покриється молодими дикими рослинами, це правильний сигнал, що можна садити все, що вам потрібно.

Втім, це не стосується холодостійких культур, їх можна сіяти набагато раніше.

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За якої температури повітря можна висаджувати овочі

• Горох проростає при температурі +2−6 °С, переносить заморозки до мінус 6 °C, але якщо вони короткочасні.

• Оптимальна температура для посіву насіння кабачків, патисонів, гарбуза + 10 °C, для рослин — 25−35 °C. Заморозки вони не переносять.

• Капуста може проростати, навіть якщо температура повітря +3 °C. Але оптимальною є температура + 20 °C. Дорослі рослини переносять заморозки до — 7 °C. Переносить короткочасні заморозки й загартована розсада.

• Морква проростає при +4 °C, оптимальна температура її зростання +15−22 °C. Коренеплоди пошкоджуються, якщо температура нижче 0 °C, сходи витримують заморозки до -4 °C, а дорослі рослини виживуть при -7 °C.

• Для проростання огірків потрібна температура +13−15 °C, для зростання 25−30 °C. Опадають квітки і припиняється зростання при +13°C, при +8°C загниває насіння у ґрунті, рослина гине від хвороб.

• Насіння петрушки, селери проростає при +2−4 °C, а для дорослих рослин потрібна температура +15−20 °C. Сходи витримують заморозки до — 4 °C.

• Перець проростає при температурі від +18 °C, але краще зачекати +25 °C. Для зростання потрібно + 20−25 ° C, а вже при + 13 ° C процеси зростання уповільнюються, а при температурі близько нуля перець гине.

• Насіння редьки, ріпи можна сіяти при +8 °C, хоча сходи переносять — 4 °C. Але від тривалої дії холоду та при перепадах температури рослина може піти у стрілки. Для дорослих рослин оптимальна температура від 18 до 20 °C.

• Салат переносить заморозки до -5 °C, росте при +5 °C. Але краще росте за +15−20 °C.

• Буряк слід сіяти лише при прогріванні ґрунту від + 6 °C. Оптимально температура повітря для зростання від +15 до +25 °C.

• Помідору для проростання насіння потрібна температура +20−25 °C, мінімально +12 °C. Денна температура повинна бути не нижче +24 °C, нічна при +18 °C. Томати гинуть, коли температура опускається до +2 °C.

• Кріп проростає при +3 °C, зростає при +15−20 °C.

• Насіння квасолі через холод і підвищену вологість загнивають у ґрунті. Зійде рослина лише за +15 °C. Добре росте квасоля при +18−25 °C.

• Шпинат проростає за +3 °C, зростає при 15 °C. Сходи витримують короткочасний мороз до -7 °C.

• Насіння щавлю дає паростки при +3 °C. Але оптимальною температурою зростання є +15−23 °C.

• Цибуля до тепла невимоглива, але при тривалому впливі низьких температур може пустити стрілки. Чорниця проростає при +7 °C. Для вирощування цибулі на перо оптимальна температура +16−20 °C.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що садити у квітні у відкритий ґрунт, а також про найпоширеніші помилки городників при висадженні розсади в ґрунт.

Також досвідчені городники радять замочувати насіння рослин перед посадкою у спеціальному розчині.

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