Допомагати постраждалим, донатити та здавати кров: українські зірки відреагували на терористичний удар по Чернігову

Українські знаменитості відреагували на жорстокий ракетний удар країни-терориста по мирному Чернігову 17 квітня. Ворог вдарив по середмісті трьома ракетами «Іскандер». Наразі відомо вже про 11 загиблих цивільних та понад 50 постраждалих, серед них є діти.

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Знаменитості у соцмережах публікують жахливі кадри наслідків удару, скасовують розважальний контент, закликають конвертувати свою лють у донати та допомагати постраждалим, пропонуючи свою допомогу та здаючи кров.

Гуморист та блогер Сергій Середа скасував вихід свого розважального шоу в YouTube та закликав активніше підтримувати збори на потреби військових. Його дружина MamaRika показала страшні кадри влучання. «Не дають нам нормально жити!» — зазначила артистка.

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Свою підтримку мешканцям міста висловив Володимир Дантес. «Чернігів. Усім серцем з вами», — написав артист.

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Саме в цей час в Чернігові перебував маленький син акторів Наталки Денисенко та Андрія Федінчика, який зараз захищає країну. Артистка пише, що її материнське серце сповнене тривоги за дитину та всіх мешканців міста. Вона зазначила, що з її рідними все добре та висловила співчуття родинам загиблих та постраждалих.

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Alyona alyona, яка саме поверталася в Україну після участі в заходах «Євробачення», також розповіла про теракт на свою аудиторію та закликала донатити.

Так само блогерка Даша Квіткова опублікувала посилання на банку та закликала підтримати постраждалих. Вона також поскаржилася, що її дописи про ракетний удар видаляє інстаграм.

Дмитро Монатік та співачка ONUKA, яка мешкає в Чернігові, також закликали здати кров. «Якщо ви в Чернігові чи десь поруч, здайте кров, буль ласка, для постраждалих у Чернігівський обласний центр крові», — написав Дмитро.

Президент України Володимир Зеленський після трагедії вкотре закликав міжнародних партнерів надати більше можливостей для захисту.

Фото в заголовку — ДСН України, в тексті — інстаграм зірок

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