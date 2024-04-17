«Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів»: Зеленський відреагував на обстріл Чернігова (фото, відео)

На терористичний удар росіян по соціальним об'єктам Чернігова, де кількість загиблих збільшилася до 10, а постраждалих — до 20, відреагував президент Володимир Зеленський.

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«Триває рятувальна операція після російського ракетного удару. Люди під завалами… На жаль, кількість загиблих може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою», — зазначив він.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

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Фото ДСНС

«Терористи здатні ламати життя лише тоді, коли спочатку їм вдається залякати тих, хто здатен зупинити терор і захистити життя. Рішучість має значення. Підтримка має значення. Української рішучості достатньо. Потрібна достатня рішучість партнерів і достатня підтримка, яка її відображатиме», — додав Зеленський.

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А міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що кільксть загиблих збільшилася до 11. «22 травмованих станом на зараз. Маємо заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих. Під завалами — ще люди. Триває пошуково-рятувальна операція. З постраждалими працюють психологи. На відео — момент порятунку одного із потерпілих», — додав він.

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Серед загиблих — 25-річна лейтенант поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному, де й отримала смертельне осколкове поранення…

Нагадаємо, що в МОЗ повідомляли, що під час ракетної атаки в Чернігові пошкоджень зазнав медичний заклад.

Фото ДСНС

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