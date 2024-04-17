Російські ракети вдарили по центру Чернігова: є загиблі, багато поранених (відео)

На відміну від попередніх днів, коли враг наносив удари з повітря по Україні у нічний час, повітряна тривога в середу, 17 квітня, лунала вранці.

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Повітряні Силі ЗСУ повідомляли про небезпеку для Сумської, Чернігівської, Київської, Черкаської та Полтавської областей й столиці.

Вибухи пролунали у Чернігові.

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«На Чернігівщині ворог завдав три ракетні удари майже по центру міста. Є загиблі цивільні, багато поранених. Зараз працюють рятувальники, медики… Надають усю потрібну допомогу. Детальна інформація згодом. росія — терорист, всі терористи мають бути знищені», — зазначив керівник обласної ОВА В'ячеслав Чаус.

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Він зазначив, що медикам необхідна кров.

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А в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що був приліт об'єктами соціальної інфраструктури.

За попередніми даними, загинули четверо людей.

Нагадаємо, що днями ворог бив ракетами по Дніпру. Повітряна ціль була збита, але через падіння уламків зазнали поранень цивільні, більше 30 будинків були пошкоджені.

Фото з мережі

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