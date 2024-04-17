Як вивести бліх у собаки: поради ветеринара

Блохи — дуже поширена проблема для багатьох тварин. Цих паразитів ваш пес може «підчепити» де завгодно, не лише під час прогулянки на природі чи при контакті з іншою зараженою твариною, а й навіть у грумінг-салоні чи ветеринарній поліклініці, розповідає ветеринарка Світлана Мельниченко.

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«Якщо ви помітили, що ваш хвостатий компаньйон:

відчуває сильний свербіж, причому в різних місцях;

гризе й кусає свою шкіру, реагуючи на укус комахи;

його сон став чуйним і уривчастим;

менше їсть або відмовляється від їжі;

став нервовим і метушливим, бігає й шукає місця, щоб можна було почухатися;

виявляє агресію чи, навпаки, впав в апатію;

на його шкірі утворилися криваві залисини, шерсть випадає клаптями;

очі сльозяться;

на шкірі видно й самі блошині укуси (вони виглядають як червоні крапочки з крапельками крові), — саме час розпочати протипаразитарну обробку.

Пам'ятайте, що навіть випадкова знахідка лише однієї блохи — це вже привід розпочинати обробку вихованця. Розмножуються комахи дуже швидко. До того ж вони здатні ховатися не тільки в густій шерсті вашого пса, а й у місцях проживання тварини", — розповідає ветеринарка.

При виборі лікарської речовини та дозування враховуються вага, розміри, вік та особливості здоров'я тварини. Необхідна обробка приміщення, в якому проживає заражений собака. Дезінсекції підлягають також усі речі, з якими контактувала тварина: килимок, лежанка, плед, м'які іграшки тощо. Якщо запустити свого вихованця й дозволити блохам розмножитися, ситуація може погіршитися: знесилений комахами-кровопивцями організм не зможе боротися з дерматитами, гельмінтами, черевним тифом та іншими захворюваннями, які можуть приєднатися.

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«Купіть протиблошиний нашийник, — радить Світлана Мельниченко. — Не рекомендується для носіння вагітним собакам та маленьким цуценятам. Протипаразитарні краплі наносяться на холку собаки. Захищають протягом місяця після обробки. Перед використанням подібних крапель важливо проконсультуватися з ветеринаром і оцінити всі ризики та можливі наслідки такої протипаразитарної обробки для цуценят, старіючих, ослаблених, вагітних і собак, що вигодовують потомство.

Таблетки можуть бути не такими ефективними для деяких вихованців, як інші протиблошині засоби. Однак у цього засобу від бліх є і свої переваги: пігулки не залишають слідів на шерсті, не забруднюють все довкола, вихованцю не потрібно носити ветеринарний комірець.

Шампунь проти бліх — при виборі такого засобу звертайте увагу на склад. Бувають на рослинній основі (лікарські трави) та з інсектицидами. Шампунь відноситься до низькотоксичних протипаразитарних засобів. Але, пропри це, мийним засобом із агресивними хімічними речовинами не можна мити собак-алергіків. Також не рекомендується застосовувати їх для обробки вагітних, лактуючих собак та маленьких цуценят".

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На сьогодні проблема виведення бліх не така складна. Існує велика кількість різноманітних протиблошиних засобів: інсектицидні пінки та пудри, спеціальні протипаразитарні гребінці для короткошерстих собак тощо, додає лікарка.

Але досі немає вакцини, яка надійно захищала б собак від бліх. Звичайно, це полегшило б життя й тваринам, і їхнім господарям. Проте лікарські антиблошині препарати сьогодні вводять ін'єкційно. Ось тільки діятимуть вони певний час, а потім необхідно знову обробляти свого домашнього улюбленця.

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Раніше ветеринарка Юлія Федорчак розповіла, чим небезпечні для собак кліщі.

Фото Pixabay

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