У київських парках активізувалися кліщі: ветеринари дали поради власникам свійських тварин

Із початком теплої погоди столичним мешканцям варто завчасно подбати про своїх домашніх улюбленців та обробити їх від укусів кліщів. Адже це може викликати, зокрема, у собак захворювання на піроплазмоз або бабезіоз

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Як зазначив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний, укус паразитів безболісний, проте може бути шкідливим для здоров’я як людей, так і тварин.

«Деякі кліщі є переносниками серйозних захворювань, таких як енцефаліт та бореліоз (хвороба Лайма). Для запобігання розмноженню кліщів і зменшенню ймовірності укусів у квітні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень починають відповідну обробку зелених зон. Та все ж радимо використовувати препарати проти кліщів і регулярно перевіряти себе та свою тварину після прогулянок», — зазначив він.

З огляду на це ветеринари рекомендують:

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Регулярно використовуйте препарати проти кліщів. Це можуть бути спреї, краплі на холку або нашийники, що допомагають запобігти прикріпленню кліщів до шкіри тварини або нейтралізують їх після контакту;

Оглядайте тварину після прогулянок. Після кожної прогулянки ретельно оглядайте шерсть і шкіру вашого улюбленця. Особливу увагу приділіть місцям, де кліщі потенційно мають змогу вкусити вашу тварину: вуха, шия, пахви, подушечки лап та між пальцями;

Уникайте густої рослинності та зон з високим рівнем вологості, де кліщі найбільш активні;

Подбайте про вакцинацію. У ветеринарних клініках доступні щеплення проти певних захворювань, що передаються кліщами.

Якщо ви виявили кліща на собі чи на тварині і якщо до медиків далеко, потрібно обережно його витягти, не залишаючи голову паратиза у тілі.

Фото Pixabay

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