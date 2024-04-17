Чемпіонат України з футболу, перенесені ігри 17−18 квітня: відеоогляди матчів, турнірна таблиця

У середу, 17 квітня, на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського відбулося догравання матчу 16-го туру УПЛ між «Минаєм» та «Динамо», який 3 грудня минулого року було перервано на полі закарпатців лише через 67 секунд після стартового свистка.

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Чемпіонат України. Матч 16-го туру

«Минай» — «Динамо» (Київ) — 1:3 (Кораблін, 48 — Буяльський, 4, Немчанінов, 28, у свої ворота, Волошин, 86). Юніорські склади — 1:1.

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Дячук, Попов, Дубінчак, Андрієвський, Буяльський (Шепелєв, 61), Ярмоленко (Діалло, 61), Волошин, Кабаєв (Шапаренко, 48), Ванат (Пономаренко, 89).

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Підопічні Олександра Шовковського швидко повели в рахунку завдяки 8-му в сезоні влучному удару Буяльського. Ще до перерви автогол захисника Немчанінова дозволив «біло-синім» подвоїти перевагу.

0:1 Буяльський (4 хв.)

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0:2 Немчанінов (28-а хв., у свої ворота)

Але нинішнє «Динамо» не було б самим собою, якби не змушувало своїх уболівальників хапатися за голову. Щойно розпочався другий тайм, як футболіст «Миная» Кораблін класним ударом відродив інтригу в поєдинку.

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1:2 Кораблін (48-а хв.)

Ба більше, підопічні Желько Любеновича цілком могли зрівняти рахунок, але «Динамо» кілька разів врятував Бущан. А під кінець зустрічі динамівець Волошин таки позбавив «Минай» надії на порятунок.

1:3 Волошин (86-а хв.)

Становище команд:

1. «Шахтар» — 52 очки (22 матчі);

2. «Динамо» — 51 (23);

3. «Кривбас» — 48 (24);

4. «Дніпро-1» — 44 (24);

5. «Рух» — 40 (24);

6. «Полісся» — 39 (24);

7. «Ворскла» — 30 (24);

8. «Чорноморець» — 29 (23);

9. ЛНЗ — 29 (24);

10. «Зоря» — 26 (22);

11. «Колос» — 25 (23);

12. «Олександрія» — 24 (23);

13. «Верес» — 19 (23);

14. «Оболонь» — 19 (23);

15. «Металіст 1925» — 18 (24);

16. «Минай» — 15 (24).

Бомбардири: 11 м'ячів — Владислав Ванат («Динамо»); 8 — Олександр Філіппов («Дніпро-1»), Олег Кожушко («Кривбас»), Віталій Буяльський («Динамо»); 7 — Андрій Штогрін («Чорноморець»), Едуардо Герреро («Зоря»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»); 6 — Максим Задерака («Кривбас»), Дмитро Криськів, Данило Сікан (обидва — «Шахтар»), Ілля Квасниця («Рух»), Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі — «Динамо»), Руслан Степанюк («Ворскла»); 5 — Юрій Климчук («Рух»), Олександр Зубков («Шахтар»), Артур Авагімян («Чорноморець»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Артем Шулянський («Олександрія»), Денис Устименко («Минай»).

У 25-му турі УПЛ зіграють: 20 квітня — «Чорноморець» — «Кривбас» (15:30), «Ворскла» — «Колос» (18:00); 21 квітня — «Верес» — «Дніпро-1» (13:00), «Олександрія» — ЛНЗ (15:30), «Динамо» — «Полісся» (18:00); 22 квітня — «Минай» — «Рух» (13:00), «Металіст 1925» — «Оболонь» (15:30), «Шахтар» — «Зоря» (18:00).

Крім того, у середу та четвер будуть зіграні перенесені матчі «Олександрія» — «Оболонь» (17 квітня, 18:00) та «Зоря» — «Шахтар» (18 квітня, 15:30).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у меншості обіграло в гостях «Олександрію».

Фото ФК «Минай»

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