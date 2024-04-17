Пряникові будиночки української кондитерки-дизайнерки Олени Зіберт визнані найкращими у світі. Кілька років назад вона отримала золото на Всесвітньому конкурсі Virtual Edition COMPETITION, що двічі на рік відбувається у Великобританії. Це один з найпрестижніших кулінарних конкурсів у світі, а нагорода, якою відзначена Олена Зіберт, прирівнюється до кондитерського «Оскара». І от нова перлина її творчості — уквітчані паски-будиночки. Зовні вони нагадують пряникові казкові хатинки. Та з пряничного тіста тут лише дах. Усередині будиночка смачна, жовта, як курчатко, паска. Милуватися красою таких пасок-будиночків можна нескінченно. Кожна деталь вражає витонченістю, а колірна палітра створює особливий святковий настрій. В інтерв’ю «ФАКТАМ» Олена Зіберт розповіла про секрети створення пасок-будиночків та поділилася з читачами рецептом паски та глазурі.

«Дах можна прикрасити черепицею, вирізаною з мастики, або мигдалевими пелюстками»

— Олено, як народилася ідея створити паски у вигляді будиночків?

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— Я хотіла зробити великодні пряникові будиночки циліндричної форми, щоб вони повторювали форми пасок. А потім подумала: навіщо повторювати форми, якщо краще працювати з самими пасками? По-перше, це можна зробити швидше. По-друге, це ідеальне поєднання форми та смаку, а отже — найкраще рішення до Великодня. Я дуже задоволена, що реалізувала цю свою ідею.

Будиночок-паска – справжній шедевр

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— Опишіть, будь ласка, конструкцію будиночка-паски.

— Основою такого великоднього будиночка є паска, з верхівки якої відрізаються дві частини (як саме, видно на фото). Відрізані шматочки можна віддати зразу дітям, вони зазвичай не можуть дочекатися, щоб нарешті скуштувати великодньої випічки. Потім приклеюємо за допомогою глазурі дах з двох пряників з тонко розкоченого тіста. Нею ж прикріплюємо всі деталі декору. Сам будиночок-паска покритий тонким шаром цукрової глазурі. Я роблю це кондитерським шпателем.

Основою такого великоднього будиночка є паска, з верхівки якої відрізуються дві частини. Дах - це два тонких пряника

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— А з чого зроблений декор?

— Дах можна прикрасити черепицею, вирізаною з мастики, або мигдалевими пелюстками. Якщо їх попередньо підсушити в духовці — дах буде не білого, а бежевого чи коричневого кольору — залежно від того, скільки тримати в духовці. На будиночку можна за допомогою глазурі намалювати віконечка, а також приклеїти глазур’ю мастикові квіточки. Їх можна легко вирізати з мастики маленькими вирубками (металевими формочками). Розкажу, як просто зробити ромашки. Вирізаємо з мастики вирубкою квіточки, просушуємо годину, а, щоб вони стали об'ємнішими, в серединку вичавлюємо товсту краплю глазурі та одразу ж присипаємо цукром. Ще через годину за допомогою пензлика й жовтого харчового барвника (чи концентрованого морквяного соку) фарбуємо цю середину. Мастику можна купити готову. А можна зробити самим.

Мастика для квітів РЕКЛАМА 1. Суміш для дитячого харчування — 100 г 2. Згущене молоко — 100 г 3. Цукрова пудра — 100 г Все перемішати, масу загорнути в плівку, на 6−8 годин покласти в холодильник, після чого її можна розкочувати, «припилюючи» кукурудзяним крохмалем і стіл, і саму мастику, та вирізати квіточки.

Також паски можна прикрашати квітами з зефіру або з безе. Приготувати такий декор варто напередодні й покласти у контейнер. Найпростіший спосіб декорування паски — викласти на глазур горішки, цукати чи сухофрукти. До цього процесу можна залучити дітей. Вийде гарно, а головне — запам'ятається дитині надовго.

Квітковий декор красивий та вишуканий

«Мені подобається, коли у великодній випічці багато горіхів та сухофруктів»

— Що у створенні будиночка-паски найскладніше, а що — найприємніше?

— Робити такі великодні будиночки-паски для мене справжнє задоволення. У перший день випікаю паски, наступного дня — підрізую верхівки, покриваю глазур'ю, роблю дах і квіточки. На третій день збираю композиційно кожен будиночок. Найскладніше у роботі — це ідея. Коли вона незвичайна, втілювати її дуже цікаво. Найприємніший момент — коли такі пасочки майже готові, уявляти реакцію людей, до яких вони потраплять.

Олена Зіберт: «Найскладніше у роботі - це ідея. Коли вона незвичайна, втілювати її дуже цікаво»

— Який смак мають ваші пасочки?

— Я робила паски з двома смаками. Одні — з родзинками, курагою та в'яленою журавлиною, які на ніч залила ромом. Інші — з волоськими горіхами. Ці паски зовсім різні, але й ті, й ті дуже смачні. Мені подобається, коли у великодній випічці багато горіхів та сухофруктів.

— Поділитеся рецептом паски?

— Із задоволенням. Він досить простий.

Паска Молоко — 200 мл Яйця — 4 шт. Дріжджі сухі — 10 г Цукор — 180 г Ванілін — 1 уп. (2 г) Цедра 1 лимона Масло вершкове — 100 г Сіль — 0,5 ч. л. Курага, родзинки, в'ялена журавлина — по 50 г Борошно — близько 600 г Сухофрукти добре промити, просушити, обваляти в борошні. Дріжджі додати в тепле молоко, додати із загальної норми по 4 столових ложки цукру й борошна, перемішати, дати на вистоювання хвилин 10. Додати яйця кімнатної температури, тепле м'яке вершкове масло, цукор, ванілін, цедру, сіль, перемішати, і потім — борошно. Борошна може бути трішки менше чи більше, тісто треба довго вимішувати (приблизно 5−6 хвилин), краще це робити кондитерським шпателем чи силіконовою лопаткою, тому що тісто виходить м'яким і липким. Додати сухофрукти, ще раз вимісити тісто. Накрити харчовою плівкою, приблизно на годину поставити в тепле місце (наприклад, в духовку на 50 градусів), поки тісто не підніметься вдвічі. Викласти тісто у форми, заповнюючи кожну на третину. Форми з тістом накрити плівкою та знову поставити в тепле місце, поки форми не заповняться на дві третини (на це теж піде до години часу). Після цього зняти плівку, випікати за температури 80 градусів від 20 до 40 хвилин залежно від розміру формочок. І смачного!

— А як приготувати глазур для паски?

— Рецепт глазурі досить простий. На 1 яєчний білок треба взяти 180 грамів цукрової пудри, міксером збити все це до яскраво-білого кольору.

— Які відгуки про паски-будиночки для вас найприємніші?

— Мої діти сказали мені, що то була їхня мрія — щоб пасочки з усіх боків були у глазурі. Адже зазвичай глазурована лише верхівка. Чимало людей у соцмережах пишуть, що будиночки казкові, а коли дізнаються, що в їхній основі паска, то це взагалі багатьох вражає. Насправді ніхто не вірить, що всередині будиночка — паска. Приємно чути компліменти й від кондитерів, які зазвичай запитують, як мені прийшла ідея поєднати два кондитерських вироби в один.

Цей дах створений з підсушених мигдальних пелюсток

— Над чим працюєте зараз?

— Незабаром хочу зробити пряникові весільні будиночки. Якраз є привід — скоро весілля старшої доньки.



Раніше кондитерка Олена Зіберт розповідала «ФАКТАМ» про те, як вона робить пряничні будиночки-трансформери з висувними панорамними вікнами.

Фото з альбому Олени Зіберт

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