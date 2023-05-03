Кондитерка Олена Зіберт: «У новій колекції пряникових будиночків вікна залиті таким тонким шаром мармеладу, що видно гардини»

Казкові пряникові будиночки золотої призерки Всесвітнього конкурсу Virtual Edition COMPETITION Олени Зіберт відомі на весь світ. Ця престижна нагорода прирівнюється до кондитерського «Оскару». І от знову нова колекція — весняно-літня! В інтерв’ю «ФАКТАМ» Олена Зіберт розповіла про її створення та поділилася з читачами рецептом смачних пряників.

«У створенні весняно-літньої колекції я використала нові техніки»

— Олено, у чому особливість нової колекції будиночків?

— Перш за все — у кольоровій гамі. Тут є відтінки бузку, троянд, небесної блакиті… Будиночки прикрашені квітами та зеленню, яких у природі зараз так багато. У створенні пряникових осель я використала нові техніки. У моїй новій колекції пряникових будиночків вікна залиті таким тонким шаром мармеладу, що видно гардини. Це дуже тонка, філігранна робота. Мініатюрні віконця, якщо придивитесь, мають навіть підвіконня.

Мініатюрні віконця мають навіть підвіконня

— Краса! Як створюєте троянди для декору будиночків?

— Для цього потрібні лише дуже густий айсинг (білково-цукрова глазур) і насадка «троянда». Витискаючи айсинг з цієї насадки, формую пелюстки різної форми. Щоб квіточки були кольорові, додаю харчовий барвник. За допомогою насадки «листочок», створюю листочки для троянд.

Троянди створені з густого айсингу (білково-цукрової глазурі)

«Іноді люди думають, що мої будиночки іграшкові. Коли ж дізнаються, що вони їстівні, не приховують захоплення»

— Який смак мають ваші вироби?

— Якщо зимові будиночки мають аромат і смак різдвяних прянощів, навесні гамма ніжніша. Але імбир та кориця залишаються у складі тіста.

— Думаю, чимало людей хотіли б спекти пряники за вашим рецептом. Чи можете ним поділитися?

— Залюбки. Він досить простий у втіленні. Рецепт розрахований на створення приблизно десяти пряників.

Рецепт пряникового тіста Цукор — 50 г Ванільний цукор — 8 г (пакетик) Мед — 80 г Спеції — 0,5 ч. л. (кориця + імбир). Але можна обійтись зовсім без спецій, вийде теж смачно. Вершкове масло — 60 г Сода — 0,5 ч. л. Жовток одного яйця (якщо тіста подвійна порція, можна використати все яйце) Борошно — 220 г Цукор, ванільний цукор, мед і спеції покласти в каструлю і на вогні, помішуючи, довести до кипіння та повного розчинення цукру. Після цього додати соду. З'являться великі пухирі. Знімаємо з плити, додаємо вершкове масло. Коли маса трішки охолоне, додаємо жовток, а потім борошно — і замішуємо тісто. На пів години загортаємо у плівку, після чого розкачуємо й вирізаємо пряники. Випікати за температури 180 градусів до готовності (9−12 хвилин).

— Як реагують люди на красу, яку ви створюєте?

— Іноді думають, що будиночки іграшкові. Коли ж дізнаються, що вони їстівні, не приховують захоплення.

Кожен будиночок – справжній шедевр

«Завершую серію циліндричних будиночків. Вони набагато складніші, ніж звичайні»

— Яке ваше творче кредо?

— Не варто порівнювати себе з кимось, у творчості треба йти своїм шляхом.

Олена Зіберт: «Моє творче кредо: не варто порівнювати себе з кимось, у творчості треба йти своїм шляхом»

— Знаю, що ви проводите майстер-класи для учнів з багатьох країн світу.

— Так, це правда. В мене учні вже в 48 країнах. Уроки — в запису, навчання — онлайн. Це зручно, можна урок передивитись, роздрукувати креслення. Я все дуже детально розповідаю і показую. В мене вже ціла фотогалерея чудових робіт учнів.

Пряникові будиночки цікаво розглядати у деталях

— Над чим працюєте зараз?

— Закінчила роботу над пряниковою копією історичної будівлі. Також завершую серію циліндричних будиночків. Вони набагато складніші, ніж звичайні. Просто уявіть, як можна залити мармеладом вікна, якщо будинок — це суцільний циліндр. Ще одне «ноу-хау»: я вже зробила креслення для будинку, де передня стінка буде «виїжджати». Такі будинки з пряників ще ніхто не створював.

Раніше Олена Зіберт розповідала, що в її пряникових будиночках навіть є світло. Лампочки та гірлянди освітлюють простір червоним, синім та зеленим світлом.

Фото з альбому Олени Зіберт

193

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram