Зимові свята вже не за горами. І готуватися до них вже варто починати зараз. До Дня святого Миколая відома кондитерка-дизайнерка з Чернігова Олена Зіберт створила дивовижний пряничний будиночок-трансформер з висувними панорамними вікнами. Ще у 2021 році її пряничні будиночки були визнані найкращими у світі. Вона стала золотою призеркою Всесвітнього конкурсу Virtual Edition COMPETITION, що зазвичай двічі на рік проходить у Великобританії. Це один з найпрестижніших кулінарних конкурсів у світі, а нагорода, якої удостоєна Олена Зіберт, прирівнюється до кондитерського «Оскара».

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У інтерв’ю «ФАКТАМ» вона розповіла про особливості створення пряничного будиночка-трансформера та поділилась з читачами рецептом тіста для пряників та глазурі для декору.

«Поверхня стін у казковій оселі стилізована під шпалери»

— День святого Миколая розпочинає низку зимових свят, й діти чекають див, а батьки хочуть побачити щасливі очі своїх малюків, — говорить Олена Зіберт. — На долю нинішніх дітей випав надскладний час. Війна — це жахливі реалії. Отож, захотілось придумати щось дійсно незвичайне, таке, що точно зробить дітей щасливими. Цього року я створила будиночки-трансформери з висувними панорамними вікнами. І це справжнє диво! Наскільки мені відомо, досі ще ніхто у світі таких не робив.

Пряничний будиночок-трансформер з висувними панорамними вікнами справді казковий

Шість років тому я втілила будівлю, де передня стінка була знімною, її можна було стрічками прив'язати до будиночка. Були і знімні дахи, щоб було легко дістати подарунок, який знаходиться всередині, або поставити ліхтарик для підсвітки вікон. Але нинішній будинок більш досконалий. Крізь панорамне вікно видно все, що знаходиться і на першому, і на другому поверхах. А знявши його, дитина отримує доступ до меблів у кімнатах, якими може гратися. Панорамна панель легко виїжджає, і у цьому особливість конструкції. Стіни будинку і дах — з пряничного тіста. Панорамні вікна — з листового желатину. Ще на етапі креслення потрібно розуміти, який їх розмір, щоб отвір під вікно не був більшим, ніж ці листи. Знімний дах вкритий черепицею з мастики. Він доповнений пряничним димарем. Маленькі засніжені вікна — з мармеладу. На двох поверхах автономне освітлення. Включаємо хоч все зразу, хоч окремо. Це чарівно виглядає, коли темно в кімнаті. Поверхня стін у казковій оселі стилізована під шпалери.

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— Краса неймовірна!

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- Пряники спочатку покрила глазур'ю, а потім за допомогою трафарету нанесла харчову фарбу різних відтінків. У одній кімнаті тон світліший, у іншій — темніший. Меблі можна діставати та переставляти. Вони зроблені з мастики. Книжки і ельф — теж з неї.

«Я давно збираю маленькі світлодіодні гірлянди та ліхтарики»

— Який смак має будиночок?

— Переважно всі деталі створені з пряничного тіста, тому й смак мають відповідний. Але, тут ще є й мармеладні вікна, фігурки та меблі з мастики.

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Меблі з мастики можна діставати та переставляти

— Зовні будиночок здається надміцним.

- І це не тільки враження. Так і є. Цукрова глазур цьому посприяла. Завдяки їй будинок не погнеться і не зламається, не буде крихким.

— Як облаштоване світло в будиночках?

- Я давно збираю маленькі світлодіодні гірлянди та ліхтарики. Часто їх мені привозять з різних країн друзі. Також мікроліхтарики на батарейках привезла донька з Японії. Я їх повісила під стелею на першому поверсі будиночка і під дахом — на другому поверсі.

- Впевнена, що чимало читачів захочуть відчути смак вашого будиночку. Створити таку конструкцію нелегко, але спекти пряники за вашим рецептом всім по силам. Поділитесь рецептом?

— Залюбки.

Рецепт тіста для пряників Цукор — 50 г

Ванільний цукор — пакетик

Мед — 80 г

Кориця та імбир — половина чайної ложки. Але можна спеції не використовувати, вийде теж смачно.

Вершкове масло — 60 г

Сода — пів чайної ложки

Жовток одного яйця

Борошно — 220 г Цукор, ванільний цукор, мед та спеції покласти в каструлю і на вогні, помішуючи, довести до кипіння та повного розчинення цукру. Додати соду. У результаті з'являться великі пухирі. Знімаємо з плити, додаємо вершкове масло. Коли маса трішки охолоне, додаємо жовток, а потім борошно — і замішуємо тісто. На пів години загортаємо у плівку, після чого розкачуємо й вирізаємо пряники. Випікати за температури 180 градусів до готовності (9−12 хвилин).

«Помилитися у розрахунках не можна, бо інакше потрібно буде робити все спочатку»

— Як порадите декорувати пряники?

- Пряники в формі ялинки можна залити білково — цукровою глазур'ю (білою або зеленою) і зверху прикрасити цукровими зірочками. Можна із маршмеллоу зробити сніговичків і приклеїти глазур'ю їх до пряників.

Рецепт глазурі досить простий: на 1 білок яйця потрібно взяти 180 г цукрової пудри. Збивати міксером на невеликій швидкості приблизно п’ять хвилин, щоб глазур стала білосніжною. Це базова глазур, і нею можна робити контур. Щоб залити пряники, треба в таку глазур додати трішки води.

— Скільки часу витрачаєте на створення такого будиночка?

— Щоб зробити перші два таких будинки (я їх робила одночасно), мені знадобився тиждень. У середньому, таким чином, треба 3−4 дні.

Кожна деталь у будиночку привертає увагу

— Що найскладніше у створенні пряничного будиночка?

— Спланувати послідовність дій. Навіть те, де буде освітлення, треба продумати, поки робиш стіни і дах. Помилитися у розрахунках не можна, бо інакше потрібно буде робити все спочатку.

— Які тренди у створенні пряничних будиночків зараз актуальні?

- У тренді святкова класика — наприклад, дуже затребувані червоний та білий колір. До будиночка можна додавати льодяники — посохи, ведмедиків або сніговиків з маршмеллоу.

— Як довго може зберігатися пряничний будиночок та які умови для зберігання найкращі?

— Зберігаються пряничні будиночки зазвичай шість місяців. Якщо в приміщенні дуже сухо, перед тим, як з'їсти, потрібно біля будиночка або всередину покласти розрізане яблуко, мандарин або апельсин на 6 — 8 годин, і щоб будинок в цей час був в закритій коробці. Оскільки пряники дуже гігроскопічні, вони вберуть вологу від фруктів, стануть м' які і ще й наповняться фруктовим ароматом.

Олена Зіберт: «Зберігаються пряничні будиночки зазвичай шість місяців»

— Ви творите казку наяву. А які казки у вас улюблені?

- «Маленький принц» — французького письменника Антуана де Сент- Екзюпері. Цю казку можна читати у будь-якому віці. Дуже подобається цитата з неї: «Всі дорослі спочатку були дітьми, тільки мало хто з них про це пам'ятає». Отож давайте не забувати про це ніколи. А ще важливо -дарувати дітям казку, адже дитинство минає дуже швидко.

Раніше ФАКТИ" публікували інтерв’ю з американською кондитеркою Оленою Так, яка розповіла про фантастично гарні ласощі.

Фото з альбому Олени Зіберт

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