Несподівано: популярна акторка випустила романтичний кліп на власну пісню

Популярна українська акторка, зірка серіалу «Слід» Тетяна Кравченко випустила авторську пісню «Де ти?» Вона стала саундтреком до перших двох серій детективної кіноісторії «К.О.Д», у якій Тетяна зіграла головну героїню. Акторка зізнається, що написала пісню про кохання, що розбиває серце саме під впливом ролі оперативниці Ольги Косач.

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«Якось продюсерка Дар’я Легоні-Фіалко прийшла в гості на каву та побачила у мене в квартирі фортепіано, — пригадала, презентуючи пісню, Тетяна Кравченко. — Запитала, чи пишу я пісні. Я зіграла та заспівала їй кілька авторських композицій під власний акомпанемент, і їй дуже сподобалось. Ми розговорилися, і в процесі розмови у Дар’ї виникла ідея, що одна з моїх пісень — можливо, майбутніх, — могла б зазвучати у серіалі „К.О.Д.“. Спеціально для нього я написала цю чутливу романтичну пісню „Де ти?“ Загалом, ця пісня — для всіх жінок, що кохали, і про них».

Тетяна зізналась, що з музикою пов’язане все її життя, оскільки батьки акторки працюють у театрі оперети, а сама вона закінчила музичну школу по класу бандури.

«Я давно пишу музику і вірші, фактично з дитинства, — розповіла акторка. — Це супроводжує моє життя. Звісно, бувають моменти, коли я перериваюся, коли просто творчості немає. Але потім тебе щось підштовхує: чи то якісь емоції — позитивні чи негативні, і тоді народжується нова пісня».

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На вихід пісні та кліпа відразу відреагували шанувальники акторки, які були у захваті від її музичного таланту.

«Мурашки по тілу, яка пісня! — написали у коментарях під відео. — Як же ж гарно! Голос дуже гарний, глибокий! Велике дякую, за пісню, творіть, у вас це іде з самого серця».

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«Неочікувано, — зізнались шанувальники. — Які ж у нас талановиті люди. Браво».

«Дякую Вам, Тетяна, за цей твір, — були вражені дописувачі. — Сльози течуть самі, бо у саме серце, в саму душу… де ти є?!«

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