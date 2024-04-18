Фінансовий моніторинг заблокував на 30 днів рахунки онлайн-казино VBet та Pin-UP, на яких знаходиться понад 2,8 млрд грн. Оператори підозрюються правоохоронцями або в фінансових махінаціях, або у зв’язках з країною-агресором. Про це повідомив журналіст Євген Плінський у своєму телеграм-каналі.

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«Блокування відбулось на підставі ч. 3 статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму».

Тобто ці оператори ринку, м’яко кажучи, підозрюються правоохоронцями або в фінансових махінаціях, або у зв’язках з країною-агресором", — написав журналіст.

Він зазначив, що блокування фінмоніторингу — запобіжник для унеможливлення виведення коштів з рахунків, поки на них не накладено арешт у рамках кримінального провадження.

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«Принаймні на ранок сьогоднішнього дня питання знаходиться на рівні Офісу ГПУ, де найближчим часом мають прийняти рішення про звернення в суд та арешт», — повідомив Плінський.

При цьому журналіст не виключив, що арешту може й не бути, бо питання спробують «порішати», враховуючи «наші реалії, складність справи та фінансові можливості операторів грального ринку».



«Сподіваюсь, що прокурори не будуть зволікати з рішенням про арешт, враховуючи, що зазначені майже три мільярди можуть або втекти з країни, або потрапити в бюджет на потреби армії», — написав журналіст.

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Він також додав, що зараз йде активна підготовка засідання РНБО щодо грального ринку. За його інформацією, «акули» бізнесу, не рахуючи бюджети та використовуючи певних правоохоронців, намагаються вивести себе з-під удару.

Як повідомило грецьке інформаційне агентство Linenet Greece з посиланням на кіпрських журналістів із TrinityBugle, 12 квітня 2024 року на Кіпрі затримали співвласника казино Pin-UP Дмитра Пуніна за позовом Великої Британії. Його обвинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського союзу, України та Великої Британії, закидають організацію нелегальних азартних ігор та ухилення від сплати податків. Як повідомив «Інформатор», у «Pin-UP Україна» також підтвердили цю інформацію, але назвали інцидент «непорозумінням».

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