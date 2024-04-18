«Ми можемо купити для України Patriot»: ще одна країна готова надати Києву сучасні системи ППО

Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів і головний кандидат на посаду генерального секретаря НАТО наприкінці цього року, заявив про нагальну потребу надати Україні ракети класу «земля-повітря» і доклав зусиль, щоб переконати країни, які «сидять на великих купах» Patriot, віддати їх Києву, щоб допомогти країні зупинити війну з росією, пише theguardian.com.

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Раніше Марк Рютте заявив, що він і чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликали союзників покопатися у своїх запасах і виділити системи протиповітряної оборони Києву.

«Ми знаємо, що багато країн мають великі запаси систем Patriot, можливо, не бажаючи постачати їх напряму. Ми можемо купити їх у них, ми можемо доставити їх в Україну, у нас є гроші. Це має вирішальне значення», — сказав він після прибуття на саміт лідерів ЄС.

Напередодні Нідерланди пообіцяли виділити Україні 4 млрд євро військової допомоги протягом наступних двох років, а також надати певну кількість Patriot, хоча Рютте не сказав, скільки саме.

Відповідаючи на запитання про скаргу президента Володимира Зеленського на те, що союзники Ізраїлю змогли негайно прийти йому на допомогу, хоча він не є членом НАТО, а Україна все ще не має достатньої підтримки протиповітряної оборони, Рютте сказав: «Україні потрібна вся протиповітряна оборона, яку ми можемо для них отримати, і потрібна вся потужність снарядів… Ми повинні зробити це можливим».

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Раніше «ФАКТИ» писали, що міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила: запаси німецьких зенітно-ракетних комплексів Patriot для можливої передачі Києву вичерпані.

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