Німеччина оголосила про «вичерпання резерву» Patriot: чим це загрожує Україні

На прес-конференції в Берліні міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що запаси німецьких зенітно-ракетних комплексів Patriot для можливої передачі Києву вичерпані.

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«На жаль, наші власні запаси майже вичерпані, і саме тому на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО я ще раз чітко дала зрозуміти, що ми повинні перевірити наявність усіх систем Patriot в Європі та світі. Ми зробимо все, щоб отримати ці системи для України, — сказала вона. - Ми разом з нашими українськими та європейськими партнерами продовжимо працювати над цим, перш за все, для того, щоб швидко отримати для України системи, доступні для третіх країн. Я сподіваюся, що на зустрічі міністрів закордонних справ G7 ми зможемо дати відкрите послання з цього питання».

Видання The Economist написало, що російські війська знищили кілька зенітно-ракетних комплексів Patriot, які США передали Україні. Це призвело до того, що в щиті над українським небом почали з'являтися дірки. Українські урядовці вважають, що росія хоче створити ситуацію, коли лише кожну п'яту російську ракету можна буде збити.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 комплексів Patriot з шістьма-вісьмома батареями кожен, щоб повністю захистити свою територію від повітряних атак ворога.

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«Всі наші партнери вже дуже добре про це знають. Вони навіть знають точки, де мають бути розміщені відповідні комплекси», — сказав Зеленський під час всеукраїнського інформаційного телемарафону «Єдині новини».

За його словами, 25 комплексів Patriot у поєднанні з усіма іншими системами, які зараз має країна, дадуть можливість закрити повітряний простір навіть над тими районами, де немає або майже немає прильотів.

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Раніше «ФАКТИ» писали, Зеленський сказав, що росія планує широкомасштабний наступ на кінець травня — початок червня, а Україна до нього не готова.

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