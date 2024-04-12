Окупанти знають, де в Україні їхнім ракетам нічого не загрожує, — військовий експерт

Українська ППО не може збивати балістичні цілі. Про це заявив в етері телеканалу «Еспресо» військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

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«Ми не можемо збивати балістичні цілі. До них відносять 12 зенітних керованих ракет С-300, які, скоріш за все, уразили енергетичну інфраструктуру в містах, що розташовані поблизу лінії зіткнення, — пояснив Валерій Рябих. — Ціллю таких ракет може бути Харків і об'єкти, які розташовані на Харківщині, або об'єкти у Запоріжжі та Запорізькій області».

Експерт додав, що в ніч на 11 квітня не було збито 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». І це з відомих причин.

«Тому що російські агресори вже розуміють, де можна безкарно застосовувати ці дошкульні ракети. І спрямовують їх саме туди, де, за їхніми оцінками, немає Patriot або SAMP/T. Росіяни користуються зволіканням наших партнерів щодо закликів України терміново передати до 7 комплексів ЗРК Patriot, які в них припадають пилом», — сказав експерт.

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Нагадаємо, днями російські дрони та ракети атакували місто Стрий на Львівщині з трьох сторін, а в Харкові було десять «прильотів» балістики.

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