39.04 / 39.60 42.11 / 42.80
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Окупанти знають, де в Україні їхнім ракетам нічого не загрожує, — військовий експерт

11:21 14 квітня 2024
ракета

Українська ППО не може збивати балістичні цілі. Про це заявив в етері телеканалу «Еспресо» військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

«Ми не можемо збивати балістичні цілі. До них відносять 12 зенітних керованих ракет С-300, які, скоріш за все, уразили енергетичну інфраструктуру в містах, що розташовані поблизу лінії зіткнення, — пояснив Валерій Рябих. — Ціллю таких ракет може бути Харків і об'єкти, які розташовані на Харківщині, або об'єкти у Запоріжжі та Запорізькій області».

Експерт додав, що в ніч на 11 квітня не було збито 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал». І це з відомих причин.

«Тому що російські агресори вже розуміють, де можна безкарно застосовувати ці дошкульні ракети. І спрямовують їх саме туди, де, за їхніми оцінками, немає Patriot або SAMP/T. Росіяни користуються зволіканням наших партнерів щодо закликів України терміново передати до 7 комплексів ЗРК Patriot, які в них припадають пилом», — сказав експерт.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, днями російські дрони та ракети атакували місто Стрий на Львівщині з трьох сторін, а в Харкові було десять «прильотів» балістики.

РЕКЛАМА

191

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

старовинна карта України

«Якби путін знав, що про територію Україну писали російські царі, його б вхопив Кіндратій»: документи московії проти бункерного «історика»

військові

Топ-3 скандальних пунктів мобілізації: у кого заберуть авто, а кого — відправлять на повторну ВЛК

Гороскоп

Астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, життя яких у квітні перевернеться «з ніг на голову»

зодіак

Стрільцям — грошові надходження, Водоліям — вдалі поїздки, а Овнам — нові знайомства: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 14 квітня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту