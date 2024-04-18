Як чуттєво: Олександр Пономарьов, Михайло Хома та Тарас Тополя розчулили новою піснею для захисників

Співак Олександр Пономарьов, який випустив вже кілька колаборацій з відомими артистами, присвятив нову роботу українським захисникам. Разом з Михайлом Хомою та Тарасом Тополею він випустив чуттєвий кліп «Темна нічка». Слова і музику написав Пономарьов. У записі пісні взяв участь оркестр та хор Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України під керівництвом диригента Дмитра Антонюка.

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Як розповів Олександр, знімання тривало два дні. В відео знялися також військові, які зараз захищають країну.

«Знімали два дні, атмосфера- чисте задоволення, як на фото ! Дякую нашим захисникам та захисницям!», — написав Пономарьов.

В коментарях прихильники дякують артистам за пісню, відзначають її глибокі сенси та душевність. Також люди дякують нашим захисникам.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Надя Дорофєєва та Міша Лебіга випустили спільний кліп «А я все плакала», завдяки якому вже зібрали понад 6 млн гривень.

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Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

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