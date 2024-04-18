Надя Дорофєєва і Міша Лебіга за півтори години зібрали вражаючу суму

Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно здивувала відвертими фото топлес, випустила спільний кліп «А я все плакала» з популярним блогером Мішею Лебігою. В іронічному відео в стилі 80-х вони закликають українців не сваритися між собою через дрібниці.

Режисером кліпу став Леонід Колосовський, яка працює з багатьма українськими зірками.

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Презентуючи роботу, Дорофєєва та Лебіга побили онлайн-рекорд українського Twitch, провівши спільний стрім. Їх дивились одночасно 57 тис. людей. Лише за півтори години вдалося зібрати понад 5 млн гривень. Половину коштів артисти передадуть на потреби військових, іншу половину — постраждалим від вчорашнього обстрілу в Чернігові.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Святослав Вакарчук зібрав понад 3 млн гривень на своїх сольних сольних концертах у Києві.

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Також Степан Гіга та Василь Байдак переспівали легендарний хіт «Цей сон» заради масштабного збору.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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